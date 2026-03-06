20:47, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ا ق ش- تىڭ وكىلدەر پالاتاسى ترامپتىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىن قولدادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تا سەناتتان كەيىن ىلە-شالا وكىلدەر پالاتاسى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىن قۇپتادى.
وسىلايشا، كونگرەسسمەندەر اق ءۇي باسشىسىنا زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ رۇقساتىنسىز يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى سوعىس قيمىلدارىن جۇرگىزۋگە تىيىم سالاتىن قارارعا توسقاۋىل قويدى. قۇجاتتى 212 كونگرەسسمەن قولدادى. ال 219 ادام قارسى داۋىس بەردى.
ايتا كەتەرلىگى، قاراردى ءبىر كۇن بۇرىن سەنات تا قابىلداماي تاستاعان ەدى. دەموكراتتار مەن رەسپۋبليكاشىلدار اسكەري وپەراتسياعا قاتىستى قاراما-قايشى پىكىردە. دەموكراتتاردىڭ باسىم بولىگى يرانعا قارسى سوققىلاردى سىناپ جاتسا، ال رەسپۋبليكاشىلار ترامپتى جاقتاپ وتىر.
24.kz