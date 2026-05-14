    ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ جاڭا ءتوراعاسى سايلاندى

    استانا. قازاقپارات - الداعى 4 جىلدا ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىن كيەۆين ۋورش باسقارادى. بۇل ورىنعا ونى پرەزيدەنت دونالد ترامپ ۇسىندى. دەسە دە قۇراما شتاتتار سەناتى ونىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ، ءبىر اۋىزدان داۋىس بەرگەن جوق.

    Кевин Уорш
    Фото: hoover.org

     «بلۋمبەرگ» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا 54 سەناتور قولداسا، 45- ءى قارسى شىققان. ويتكەنى جاڭا ءتوراعا اق ءۇي باسشىسىنا جاقىن ادام رەتىندە تانىمال. سوندىقتان كەيبىرى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ دەربەستىگىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇر دەپ سانايدى. سەبەبى ا ق ش- تىڭ ورتالىق بانكى پرەزيدەنتكە باعىنبايدى. ال دونالد ترامپ مەملەكەتتىك قارىز بويىنشا تولەمدەردى ازايتۋ ءۇشىن بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ قاجەت دەپ سانايدى. «وسى ۋاقىتقا دەيىن ا ق ش- تىڭ ورتالىق بانكىن باسقارىپ كەلگەن دجەروم پاۋەلل بۇعان قارسىلاسىپ كەلدى. بۇل قۇراما شتاتتاردا ينفلياسيانىڭ وسۋىنە اكەلەدى»، - دەيدى. دجەروم پاۋەللدىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى ەرتەڭ اياقتالۋعا ءتيىس.

    Бақытжол Кәкеш
