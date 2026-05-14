ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ جاڭا ءتوراعاسى سايلاندى
استانا. قازاقپارات - الداعى 4 جىلدا ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىن كيەۆين ۋورش باسقارادى. بۇل ورىنعا ونى پرەزيدەنت دونالد ترامپ ۇسىندى. دەسە دە قۇراما شتاتتار سەناتى ونىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ، ءبىر اۋىزدان داۋىس بەرگەن جوق.
«بلۋمبەرگ» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا 54 سەناتور قولداسا، 45- ءى قارسى شىققان. ويتكەنى جاڭا ءتوراعا اق ءۇي باسشىسىنا جاقىن ادام رەتىندە تانىمال. سوندىقتان كەيبىرى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ دەربەستىگىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇر دەپ سانايدى. سەبەبى ا ق ش- تىڭ ورتالىق بانكى پرەزيدەنتكە باعىنبايدى. ال دونالد ترامپ مەملەكەتتىك قارىز بويىنشا تولەمدەردى ازايتۋ ءۇشىن بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ قاجەت دەپ سانايدى. «وسى ۋاقىتقا دەيىن ا ق ش- تىڭ ورتالىق بانكىن باسقارىپ كەلگەن دجەروم پاۋەلل بۇعان قارسىلاسىپ كەلدى. بۇل قۇراما شتاتتاردا ينفلياسيانىڭ وسۋىنە اكەلەدى»، - دەيدى. دجەروم پاۋەللدىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى ەرتەڭ اياقتالۋعا ءتيىس.
