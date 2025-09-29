21:44, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ا ق ش- تىڭ جۇمىسشى ۆيزاسىنىڭ 70 پايىزىن ۇندىلەر يەلەنەدى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ شەتەلدىك ماماننان قاشقاقتاعانمەن، ا ق ش- تىڭ H-1B، ياعني جۇمىسشى ۆيزاسىنىڭ 70 پايىزىن جىلدا ۇندىلەر يەلەنەدى. بۇدان كەيىن قىتاي تۇر. ولارعا ۆيزالاردىڭ 12 پايىزى بەرىلگەن.
ءتىزىمنىڭ العاشقى بەستىگىنە فيليپپين، كانادا جانە وڭتۇستىك كورەيا كىرەدى. ءبىراق قىتاي مەن ءۇندىستاننان كەلگەندەر قاراسى ءجۇز مىڭداپ سانالادى. رەسەيدەن ا ق ش- قا بارعاندار ۇلەسى 0,3 پايىز عانا. ارمان قۋىپ، ا ق ش- قا جۇمىسشى ۆيزاسىن الىپ، بارعانداردىڭ جارتىسىنان كوبى كومپيۋتەر مەن حاي- تەك سالاسىنىڭ ماماندارى.
كوبى Amazon ،Microsoft ،Meta ،Apple جانە Google سەكىلدى ءىرى كورپوراتسيالاردا جۇمىس ىستەيدى.