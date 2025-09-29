ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:44, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ا ق ش- تىڭ جۇمىسشى ۆيزاسىنىڭ 70 پايىزىن ۇندىلەر يەلەنەدى

    استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ شەتەلدىك ماماننان قاشقاقتاعانمەن، ا ق ش- تىڭ H-1B، ياعني جۇمىسشى ۆيزاسىنىڭ 70 پايىزىن جىلدا ۇندىلەر يەلەنەدى. بۇدان كەيىن قىتاي تۇر. ولارعا ۆيزالاردىڭ 12 پايىزى بەرىلگەن.

    АҚШ-та мигранттар саны күрт төмендеді
    Фото: cato.org

    ءتىزىمنىڭ العاشقى بەستىگىنە فيليپپين، كانادا جانە وڭتۇستىك كورەيا كىرەدى. ءبىراق قىتاي مەن ءۇندىستاننان كەلگەندەر قاراسى ءجۇز مىڭداپ سانالادى. رەسەيدەن ا ق ش- قا بارعاندار ۇلەسى 0,3 پايىز عانا. ارمان قۋىپ، ا ق ش- قا جۇمىسشى ۆيزاسىن الىپ، بارعانداردىڭ جارتىسىنان كوبى كومپيۋتەر مەن حاي- تەك سالاسىنىڭ ماماندارى.

     كوبى Amazon ،Microsoft ،Meta ،Apple جانە Google سەكىلدى ءىرى كورپوراتسيالاردا جۇمىس ىستەيدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
