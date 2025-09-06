ا ق ش- تىڭ دجوردجيا شتاتىنداعى Hyundai زاۋىتىندا 475 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - اقش- تىڭ يمميگراتسيالىق جانە كەدەندىك باقىلاۋ قىزمەتى (ICE) دجوردجيا شتاتىنداعى Hyundai كومپانياسىنا تيەسىلى ەلەكتروموبيل اككۋمۋلياتورلارىن وندىرەتىن زاۋىتتا رەيد جۇرگىزىپ، 475 ادامدى ۇستادى، دەپ جازادى انادولى.
ا ق ش- تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وپەراتسيا فەدەرالدى تەرگەۋ بيۋروسى (ف ب ر) مەن شتاتتىق پوليتسيامەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن.
ەللابەلل قالاسىنداعى كاسىپورىنعا رەيد «جۇمىسقا زاڭسىز ورنالاستىرۋ جانە وزگە دە اۋىر فەدەرالدىق قىلمىستار بويىنشا ءجۇرىپ جاتقان قىلمىستىق تەرگەۋ اياسىندا» وتكەن.
رەيد فەدەرالدى سۋديانىڭ سانكتسياسىمەن جۇزەگە اسقان. ۇستالعانداردىڭ كوپشىلىگىنىڭ ۆيزالارىنىڭ مەرزىمى ءوتىپ كەتكەنى نەمەسە ا ق ش اۋماعىندا زاڭسىز جۇرگەنى انىقتالعان.
سونىمەن قاتار، ۇستالعانداردىڭ باسىم بولىگى تەك Hyundai ەمەس، ءارتۇرلى دەلدال كومپانيالاردىڭ قىزمەتكەرلەرى بولعانى اتاپ ءوتىلدى.
ال Hyundai كومپانياسى بۇل جاعدايدى مۇقيات باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعانىن جانە ناقتى ءمان-جايلاردى انىقتاۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلادى.
- ءبىزدىڭ دەرەكتەرىمىزگە سايكەس، ۇستالعانداردىڭ ەشقايسىسى Hyundai Motor Company- ءدىڭ تىكەلەي قىزمەتكەرى ەمەس، - دەلىنگەن كومپانيا مالىمدەمەسىندە.
وسىدان بۇرىن ا ق ش- تىڭ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى ۇلتتىق باسقارماسى بەيسەنبى كۇنى Ford ماركالى 500 مىڭعا جۋىق اۆتوكولىكتى تەجەۋ جۇيەسىندەگى سۇيىقتىقتىڭ اعۋىنا بايلانىستى كەرى قايتارىپ جاتقانىن مالىمدەدى.