ا ق ش- تىڭ مۇناي قورى 1983 -جىلدان بەرى ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش فەدەرالدى اگەنتتىگى، ۇكىمەتتىڭ ەسەپ بەرۋ كەڭسەسىنىڭ اۋديتورلارى ستراتەگيالىق مۇناي قورىنىڭ جاڭا داعدارىستارعا توتەپ بەرۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى، دەپ حابارلايدى Briefs Finance.
ا ق ش بيۋدجەتتىك- قاداعالاۋ باس باسقارماسىنىڭ مامىر ايىنداعى ەسەبىنە سايكەس، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى قوردىڭ ەسكىرگەن قۇبىرلار، قويمالار جانە رەزەرۆۋارلار جەلىسىن ازەر ۇستاپ وتىرعانىن ايتىپ، ونىڭ قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنى بەلگىسىز ەكەنىن مالىمدەدى.
- ستراتەگيالىق مۇناي قورىنىڭ رەسۋرستاردى الۋ، ۇلەستىرۋ جانە تولىقتىرۋ مۇمكىندىگى قازىرگى ۋاقىتتا شەكتەۋلى جانە بولاشاقتا ەسكى ينفراقۇرىلىم ماسەلەلەرىنە بايلانىستى وعان قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن، بۇل ولاردى شەشۋگە باعىتتالعان اۋقىمدى قۇرىلىس جوبالارىنىڭ جالعاسۋىمەن كۇشەيە تۇسەدى، - دەپ ەسكەرتتى ا ق ش بيۋدجەتتىك-قاداعالاۋ باس باسقارماسىنىڭ ءوز ەسەبىندە.
ناۋرىز ايىندا يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى جونەلتىلىمدەردى بۇعاتتاعاننان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ستراتەگيالىق مۇناي قورىنان 172 ميلليون باررەل الۋدى بۇيىردى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، فەدەرالدىق قورلار سوڭعى اپتادا 3,7 ميلليون باررەلگە ازايىپ، جالپى كولەمى شامامەن 308 ميلليون باررەلگە جەتتى - بۇل 1983 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش.
ا ق ش بيۋدجەتتىك- قاداعالاۋ باس باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قوردىڭ %25- دان استامى «قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ توقتاتىلۋى مەن جەراستى قويمالارىنىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى وندىرۋگە جارامسىز». Rapidan Energy- ءدىڭ شىلدە ايىنداعى ەسەبىندە قازىرگى ۋاقىتتا كەم دەگەندە 103 ميلليون باررەل مۇناي قولجەتىمسىز ەكەنى كورسەتىلگەن.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن Brent مۇنايى شامامەن %7 قىمباتتاعانىن جازدىق. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يران مەن يەمەندەگى حۋسيتتەرگە قارسى ىقتيمال اسكەري ءىس-قيمىلدار تۋرالى مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى.