ا ق ش- تىڭ ارنايى وكىلى رەسەيگە بارادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ ارنايى وكىلى 6 نەمەسە 7 -تامىزدا رەسەيگە بارادى. امەريكا پرەزيدەنتى ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ستيۆەن ۋيتكوففپەن كەزدەسۋگە ماسكەۋدىڭ ءوزى نيەت بىلدىرگەن.
سونداي-اق اق ءۇي باسشىسى كرەمل بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كيەۆپەن بىتىمگە كەلمەسە، 9- تامىزدا رەسەيگە قارسى جاڭا سانكسيا سالاتىنىن راستادى. جۋىردا پرەزيدەنت ترامپ ۆلاديمير پۋتينگە ۋكرايناداعى قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتۋعا 10 كۇن ۋاقىت بەردى. ياعني 8-تامىزدى كەلىسىمگە كەلۋدىڭ سوڭعى مەرزىمى رەتىندە بەلگىلەگەن بولاتىن.
وسىعان دەيىن كرەمل باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ باتىس سانكسيالارىنان رەسەي ەكونوميكاسى زارداپ شەگىپ جاتقان جوق دەپ مالىمدەگەن ەدى.
ماسكەۋ بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كيەۆپەن بىتىمگە كەلمەسە، ا ق ش رەسەيگە قارسى جاڭا سانكسيا سالادى. مۇنى پرەزيدەنت دونالد ترامپ Newsmax تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
اق ءۇي باسشىسى: «كرەمل سانكسيالاردان اينالىپ ءوتۋدىڭ امالىن جاقسى بىلەدى. ءبىراق ەندى بۇعان جول بەرىلمەيدى»، - دەپ ەسكەرتتى.
