ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى اۋىستى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ا ق ش- تىڭ جاڭا باس كونسۋلى تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى 2026-جىلعى 16-شىلدەدە ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلدىعى مالىمدەدى.
«جاڭا تاعايىندالعان الماتىداعى ا ق ش باس كونسۋلى پيتەر كاۋفمان قازاقستانعا كەلدى. قوش كەلدىڭىز، كاۋفمان مىرزا!»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پيتەر كاۋفمان بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ بەلارۋستەگى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى، ا ق ش- تىڭ ۆيلنيۋستەگى ەلشىلىگىندە بەلارۋس ماسەلەلەرى جونىندەگى ءبولىم باسشىسى بولىپ قىزمەت ەتكەن.
ول سونداي-اق ازەربايجانداعى ا ق ش ەلشىلىگىندە ءبىرىنشى حاتشى لاۋازىمىن اتقارعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى قىزمەتىن ميشەل ەركىن اتقاردى. ول قىزمەتىنە كىرىسكەن كەزدە قازاقستان جۇرتىمەن تانىسۋ ۆيدەوسىن قازاقشا جاريالاعان ەدى.