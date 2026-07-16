KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى اۋىستى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ا ق ش- تىڭ جاڭا باس كونسۋلى تاعايىندالدى.

    ا
    Фото: АҚШ-тың Алматыдағы бас консулдығы

    بۇل تۋرالى 2026-جىلعى 16-شىلدەدە ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلدىعى مالىمدەدى.

    «جاڭا تاعايىندالعان الماتىداعى ا ق ش باس كونسۋلى پيتەر كاۋفمان قازاقستانعا كەلدى. قوش كەلدىڭىز، كاۋفمان مىرزا!»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پيتەر كاۋفمان بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ بەلارۋستەگى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى، ا ق ش- تىڭ ۆيلنيۋستەگى ەلشىلىگىندە بەلارۋس ماسەلەلەرى جونىندەگى ءبولىم باسشىسى بولىپ قىزمەت ەتكەن.

    ول سونداي-اق ازەربايجانداعى ا ق ش ەلشىلىگىندە ءبىرىنشى حاتشى لاۋازىمىن اتقارعان.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى قىزمەتىن ميشەل ەركىن اتقاردى. ول قىزمەتىنە كىرىسكەن كەزدە قازاقستان جۇرتىمەن تانىسۋ ۆيدەوسىن قازاقشا جاريالاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور