ا ق ش- تىڭ Air Products كومپانياسى قازاقستاندا گاز وڭدەۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت Air Products باس اتقارۋشى ديرەكتورى ەدۋاردو مەنەزەسپەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
تابيعي گاز وڭدەۋ جانە ونەركاسىپتىك گاز وندىرىسىنە ماماندانعان امەريكالىق كومپانيا جەتەكشىسىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا اتالعان سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى قارالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قۇراما شتاتتار - قازاقستاننىڭ ءىرى ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى جانە ەلىمىز ءوزارا ءتيىمدى بايلانىستى كەڭەيتۋگە مۇددەلى.
ەدۋاردو مەنەزەس كومپانيانىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا قۇيۋ مۇمكىندىگىن قاراستىراتىنىن جەتكىزدى. ويتكەنى Air Products گاز وڭدەۋ مەن گاز حيمياسى، سونداي-اق كومىردى تەرەڭ وڭدەۋ سالالارىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتادى.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان باستامانى قۇپتاپ، قازاقستان تاراپى وعان قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
Air Products كومپانياسى ا ق ش- تىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ قاتارىنا كىرەدى. كوگىلدىر وتىن وڭدەۋ، ونەركاسىپتىك گاز (ازوت، سۋتەگى، وتتەگى) ءوندىرىسى بويىنشا حالىقارالىق كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوت توراعالارىمەن كەزدەستى.