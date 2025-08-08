ا ق ش-تاعى ۇستاۋ يزولياتورىندا قىتاي ازاماتى ءوز-وزىنە قول جۇمسادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ازاماتى چاوفەنگ گە ا ق ش- تىڭ پەنسيلۆانيا شتاتىنداعى Moshannon Valley Processing Center يزولياتورىندا ءولى كۇيىندە تابىلدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
مالىمەتتەرگە سايكەس، ونى ا ق ش-تىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەن قىزمەتى (ICE) تۇتقىنداپ، بەس كۇن بۇرىن يزولياتورعا ورنالاستىرعان. 32 جاستاعى جىگىت جۋىناتىن بولمەدە موينىنان اسىلعان كۇيىندە تابىلعان. تەرگەۋ بارىسىندا قولمەن جازىلعان جازبا تابىلىپ، قىلمىس بەلگىلەرى انىقتالماعان. وقيعا ءوزىن-ءوزى ءولتىرۋ رەتىندە قاراستىرىلۋدا.
چاوفەنگ گە قاڭتاردا نەسيە كارتاسى بويىنشا الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىنىپ، كىناسىن مويىنداعان. ول 6 ايدان 12 ايعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، ءبىراق ۇكىم جاريالانعاننان كەيىن ICE يزولياتورىنا اۋىستىرىلدى. ICE باسپا ءسوز قىزمەتى بارلىق ۇستالعاندارعا مەديتسينالىق- پسيحولوگيالىق ساراپتاما جۇرگىزىلەتىنىن، ال ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى مۇنداي ءولىم فاكتىلەرى مۇقيات تەكسەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.