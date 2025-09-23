ا ق ش- تاعى كەزدەسۋلەردەن قانداي ناتيجە شىعاتىنى ءوزىمىزدىڭ ىسكەرلىگىمىزگە بايلانىستى - راسۋل رىسمامبەتوۆ
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق قاتىناستار مەن ەكونوميكا ساياساتى جونىندەگى تاۋەلسىز ساراپشى ەرىك باتىرحانوۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يوركتەگى ساپارى اياسىنداعى كەزدەسۋلەردىڭ استارى تۋرالى پايىمىن ءبولىستى.
- جاھان تەڭسەلىپ تۇرعان زاماندا قازاقستان باتىسپەن دە، شىعىسپەن دە اشىق قارىم-قاتىناس ۇستاپ قالا بەرەتىنىن اڭداتۋ ماڭىزدى. امەريكالىق ينۆەستورلارمەن ءوتىپ جاتقان كەزدەسۋلەر ينۆەستيتسيا مەن تەحنولوگيا تارتۋ، جاڭا نارىقتارعا شىعۋ ستراتەگياسىنا ساي. قازىر ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىن دا ەسكەرۋىمىز كەرەك. قازاقستان وسى ساناتقا ەنىپ وتىر. الەمنىڭ جاھاندىق دەڭگەيدەگى ورتالىقتارىنىڭ اراسىنداعى تەڭگەرىم ەنگىزە الاتىن وسىنداي ورتا دەرجاۆالار. سوندىقتان نيۋ-يورەكتەگى ەكونوميكالىق كەلىسسوزدەردىڭ ستراتەگيالىق تۇرعىدا دا، ساياسي تۇرعىدا دا ءمانى زور. قازاقستاننىڭ حالىقارالىق پروتسەستەردەگى بەلسەندى ويىنشى رەتىندەگى ورنىن بەكەمدەي تۇسەدى، — دەيدى ساراپشى.
ەرىك باتىرحانوۆ ا ق ش ەكونوميكاسى قازاقستان ءۇشىن اركەز ەڭ ءىرى ينۆەستور ەكەنىن ەسكە سالادى. بۇعان دەيىن اراداعى الىس-بەرىستە شيكىزات ەكسپورتىنىڭ ۇلەسى باسىم بولسا، بۇل جولعى كەلىسسوزدەر كولىك، ءبىلىم سالاسىنا ينۆەستور تارتىلاتىنىن مەڭزەيدى.
- بۇل كەلىسسوزدەر تەحنولوگيالىق ترانسفەرگە جەتەلەۋى مۇمكىن. جەتەكشى تاجىريبەلەر مەن يننوۆاتسياعا، باسقارۋدىڭ جاڭا ستاندارتتارىنا جول اشاتىن مۇمكىندىك تۋىنداپ وتىر. بۇل كەلىسسوزدەردىڭ يميدج جاعىنان دا تيىمدىلىگى مول. امەريكانىڭ الپاۋىت كومپانيالارى قازاقستانمەن ارىپتەستىگىن نىعايتقىسى كەلەتىنىن الەمگە اڭعارتۋدىڭ ءوزى ۇلكەن سيگنال، — دەيدى ول.
ال قارجى ساراپشىسى راسۋل رىسمامبەتوۆ ب ۇ ۇ سامميتى اياسىنداعى ساپاردى «تەمىردى قىزعان كەزدە سوققان» ۋاقتىلى قادام رەتىندە باعالاپ وتىر. ساراپشى بۇل كەزدەسۋلەر ا ق ش پەن قازاقستان باسشىلارىنىڭ اراسىنداعى بايلانىستى جانداندىراتىنىن بولجايدى.
ا ق ش- تىڭ قازاقستانمەن بايلانىستىڭ ەكونوميكالىق جاعىنا باسىمدىق بەرىپ، بىزگە ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەتتى كومپانيالارىنا قولداۋ كورسەتۋى ۇلكەن مۇمكىندىكتەرگە باستاۋ بولا الاتىنىن ايتادى. اسىرەسە Wabtec كومپانياسىمەن اراداعى لوكوموتيۆ ساتىپ الۋ كەلىسىمىنىڭ اۋقىمى نازار اۋدارۋعا تۇرارلىقتاي.
- بۇل قازاقستان كومپانيالارىنىڭ شەتەلدىكتەرمەن جاساعان ەڭ ءىرى ماملەلەردىڭ ءبىرى. قازاقستان مۇنايمەن عانا شەكتەلمەي لوگيستيكا سالاسىنا ساپالى ينۆەستيتسيا تارتىپ جاتقانى قۋانتادى، - دەيدى قارجىگەر.
راسۋل رىسمامبەتوۆ Chevron باسشىلىعىمەن وتكەن كەزدەسۋدىڭ استارىنا دا ءۇڭىلىپ كوردى.
- Chevron قازاقستاندا مۇناي سەكتورىنىڭ ءبىراز بولىگىن باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر. مۇناي ءوندىرىسىن ۇدەتىپ، قايتا وڭدەۋ كولەمىن كەڭەيتۋ ءۇشىن ءتىپتى قولدانىستاعى ۋاعدالاستىقتاردىڭ شارتىن قايتا قاراۋ دا كەرەك بولۋى مۇمكىن. ويتكەنى ىشكى قاجەتتىلىك ارتقان سايىن شيكى مۇنايعا دەگەن سۇرانىس ءوزىمىز دە ارتاتىنى انىق، - دەيدى ساراپشى.
سونداي-اق، Embraer كومپانياسى قازاقستاندا ءوز ۇشاقتارىنا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىن اشۋدىڭ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرماقشى.
- جۇك تاسىمالىندا اۋە جولىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋعا باسىمدىق بەرىلىپ جاتىر. ەندى وسىنىڭ ءبارىن اياعىنا دەيىن جەتكىزىپ، ۋادە ەتىلگەن ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن تىنىمسىز ءارى تىڭعىلىقتى جۇمىس ىستەۋ كەرەك. ءول ۇشىن ەلشىلىكتەگىلەر مەن وتاندىق كومپانيالار ديپلوماتيالىق بايلانىسقا كۇش سالۋى قاجەت. ا ق ش الەمنىڭ بارلىق ەلى ءۇشىن جاھاندىق كورشى بولىپ ەسەپتەلەدى. سوندىقتان بۇل ەلمەن بايلانىس ءارقاشان ماڭىزدى، - دەيدى قارجى ساراپشىسى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزگەن ەدى. سونىڭ ىشىندە Chevron ،Wabtec كومپانيالارىنىڭ باسشىلىعى دا بار.