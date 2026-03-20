ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:31, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش- تا ترامپ بەينەلەنگەن مەرەيتويلىق التىن مونەتا جاسالىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بەينەلەۋ ونەرى كوميسسياسى ا ق ش- تىڭ 250 جىلدىعىنا وراي دونالد ترامپ بەينەلەنگەن 24 كاراتتىق التىن مونەتا شىعارۋعا داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.

    Готовится юбилейная золотая монета США с изображением Трампа
    Фото: Монетный двор США

    مونەتادا سوپاق كابينەتتەگى دونالد ترامپ بەينەلەنەدى، ءبىر جاعىندا «1776»، ال ەكىنشى جاعىندا «2026» ساندارى بولادى، دەپ حابارلايدى NBC News.

    ا ق ش قازىناشىسى برەندون بيچ مالىمدەمەسىندە ونى «تەڭدەسسىز ەسكەرتكىش مونەتا» دەپ اتادى.

    — 250 جىلدىق مەرەيتويىمىز جاقىنداعان سايىن ءبىز ەلىمىز بەن دەموكراتيامىزدىڭ ماڭگىلىك رۋحىن بەينەلەيتىن مونەتالاردى دايىندايتىنىمىزعا قۋانىشتىمىز. مۇنداي مونەتا ءۇشىن قازىرگى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ پورترەتىنەن ارتىق سيمۆوليكالىق بەينە جوق، - دەدى ا ق ش قازىناشىسى برەندون بيچ.

    2020 -جىلعى كوللەكتسيالىق مونەتالاردى قايتا جوبالاۋ تۋرالى زاڭعا سايكەس، قازىناشىلىق دەپارتامەنتى «2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ ءبىر جىلعا امەريكا تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىن بەينەلەيتىن ديزاينى بار 1 دوللارلىق مونەتالاردى شىعارۋى مۇمكىن».

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كەيبىر جاقتاستارى ونىڭ بەينەسىن ەلدەگى ەڭ كورنەكتى ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى - راشمور تاۋىنا قوسقىسى كەلەتىنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار