ا ق ش- تا ترامپ بەينەلەنگەن مەرەيتويلىق التىن مونەتا جاسالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بەينەلەۋ ونەرى كوميسسياسى ا ق ش- تىڭ 250 جىلدىعىنا وراي دونالد ترامپ بەينەلەنگەن 24 كاراتتىق التىن مونەتا شىعارۋعا داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
مونەتادا سوپاق كابينەتتەگى دونالد ترامپ بەينەلەنەدى، ءبىر جاعىندا «1776»، ال ەكىنشى جاعىندا «2026» ساندارى بولادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ا ق ش قازىناشىسى برەندون بيچ مالىمدەمەسىندە ونى «تەڭدەسسىز ەسكەرتكىش مونەتا» دەپ اتادى.
— 250 جىلدىق مەرەيتويىمىز جاقىنداعان سايىن ءبىز ەلىمىز بەن دەموكراتيامىزدىڭ ماڭگىلىك رۋحىن بەينەلەيتىن مونەتالاردى دايىندايتىنىمىزعا قۋانىشتىمىز. مۇنداي مونەتا ءۇشىن قازىرگى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ پورترەتىنەن ارتىق سيمۆوليكالىق بەينە جوق، - دەدى ا ق ش قازىناشىسى برەندون بيچ.
2020 -جىلعى كوللەكتسيالىق مونەتالاردى قايتا جوبالاۋ تۋرالى زاڭعا سايكەس، قازىناشىلىق دەپارتامەنتى «2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ ءبىر جىلعا امەريكا تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىن بەينەلەيتىن ديزاينى بار 1 دوللارلىق مونەتالاردى شىعارۋى مۇمكىن».
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كەيبىر جاقتاستارى ونىڭ بەينەسىن ەلدەگى ەڭ كورنەكتى ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى - راشمور تاۋىنا قوسقىسى كەلەتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا