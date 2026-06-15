KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش- تا تابىلعان ءمايىت قازاقستان ازاماتى بولۋى مۇمكىن –س ءى م مالىمدەمەسى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىنان دەنەسى تابىلعان ادامنىڭ بولجام بويىنشا قازاقستان ازاماتى ەكەنى تۋرالى اقپارات العانىن حابارلادى.

    а
    Фото: СІМ

    بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ بريفينگ بارىسىندا ءمالىم ەتتى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا امەريكالىق تاراپ مارقۇمنىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ جانە وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن ناقتىلاۋ بويىنشا قاجەتتى راسىمدەردى جۇرگىزىپ جاتىر.

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىنان دەنەسى تابىلعان ادامنىڭ بولجام بويىنشا قازاقستان ازاماتى ەكەنى جونىندە اقپارات الدى. قازىرگى كەزدە ا ق ش تاراپى ءتيىستى تەكسەرۋ جانە انىقتاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. قازاقستاندىق ديپلوماتتار ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىمەن جانە ازاماتتىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىستا. ولارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ.

    سونداي-اق ول امەريكالىق تاراپتان رەسمي مالىمەتتەر كەلىپ تۇسكەندە قوسىمشا اقپارات جاريالاناتىنىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەل ازاماتىنىڭ ا ق ش- تا جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور