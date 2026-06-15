ا ق ش- تا تابىلعان ءمايىت قازاقستان ازاماتى بولۋى مۇمكىن –س ءى م مالىمدەمەسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىنان دەنەسى تابىلعان ادامنىڭ بولجام بويىنشا قازاقستان ازاماتى ەكەنى تۋرالى اقپارات العانىن حابارلادى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ بريفينگ بارىسىندا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا امەريكالىق تاراپ مارقۇمنىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ جانە وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن ناقتىلاۋ بويىنشا قاجەتتى راسىمدەردى جۇرگىزىپ جاتىر.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىنان دەنەسى تابىلعان ادامنىڭ بولجام بويىنشا قازاقستان ازاماتى ەكەنى جونىندە اقپارات الدى. قازىرگى كەزدە ا ق ش تاراپى ءتيىستى تەكسەرۋ جانە انىقتاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. قازاقستاندىق ديپلوماتتار ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارىمەن جانە ازاماتتىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىستا. ولارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ.
سونداي-اق ول امەريكالىق تاراپتان رەسمي مالىمەتتەر كەلىپ تۇسكەندە قوسىمشا اقپارات جاريالاناتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەل ازاماتىنىڭ ا ق ش- تا جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى.