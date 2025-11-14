ا ق ش- تا ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى كەڭ اۋقىمدى اسكەري ناۋقان باستالدى
استانا. KAZINFORM - «وڭتۇستىك نايزا» اتاۋىنا يە بولعان وپەراتسيا باتىس جارتى شارداعى ەسىرتكى لاڭكەستەرىن جويۋعا باعىتتالعان، دەپ مالىمدەدى پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت. بۇل تۋرالى DW اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت باتىس جارتى شارداعى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى Southern Spear («وڭتۇستىك نايزا») دەپ اتالاتىن جاڭا وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالادى.
- بۇل ميسسيا ءبىزدىڭ وتانىمىزدى قورعايدى، جارتى شاردان ەسىرتكى لاڭكەستەرىن جويادى جانە حالقىمىزدى ءولتىرىپ جاتقان ەسىرتكىدەن ەلىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى. باتىس جارتى شار - امەريكا اۋماعى، جانە ءبىز ونى قورعايمىز، - دەپ جازدى حەگسەت بەيسەنبى، 13- قاراشادا X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ا ق ش قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، وپەراتسيانى وسى ماقساتتا قۇرىلعان ارنايى توپ جانە ا ق ش ق ك وڭتۇستىك قولباسشىلىعى (Southcom) باسقارادى. Southcom بۇعان دەيىن USS Gerald R. Ford ۇشاق تاسىعىشىن العان. ول پۋەرتو- ريكودا ورنالاستىرىلعان باسقا اسكەري كەمەلەرگە، يادرولىق سۇڭگۋىر قايىقتارعا جانە ۇشاقتارعا قوسىلادى.
قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان بەرى امەريكالىق كەمەلەر ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلالىق ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن بايلانىسى بار دەپ كۇدىكتەنەتىن حالىقارالىق سۋلارداعى كەمەلەرگە ۇنەمى شابۋىل جاساپ كەلەدى. سونىمەن قاتار، ا ق ش ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىمەن كۇرەستى سىلتاۋراتىپ، ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىنا كەمەلەر توبىن جانە پۋەرتو- ريكودا جويعىش ۇشاقتار ورنالاستىردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمەلەرى كاريب تەڭىزى ايدىنىنا ەنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.