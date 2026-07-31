ا ق ش-تا ستۋدەنتتىك ۆيزا شەتەلدىكتەر ءۇشىن قىمباتتاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى شەتەلدىك ستۋدەنتتەردەن ەلدە قالىپ، وقۋ بىتىرگەننەن كەيىن جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن 100 مىڭ دوللار كولەمىندە اقى الۋدى قاراستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى The Economic Times.
ەگەر بۇل تولەم ەنگىزىلسە، كوپتەگەن ستۋدەنت ۋنيۆەرسيتەت بىتىرگەن سوڭ وقۋىن جالعاستىرۋ ءۇشىن ۆيزا الا المايدى. فاكۋلتاتيۆتىك تاجىريبە دەپ اتالاتىن قوسىمشا وقىتۋ - ا ق ش- تاعى شەتەلدىك ستۋدەنتتەر باعدارلاماسىنىڭ ماڭىزدى اسپەكتىسى. ول ستۋدەنتتىك ۆيزا يەلەرىنە ءتيىستى جۇمىس تاجىريبەسىن الۋ ءۇشىن ەلدە بولۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل ۇسىنىس اكىمشىلىكتىڭ ا ق ش كامپۋستارىنداعى شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن شەكتەۋ بويىنشا سوڭعى ارەكەتى. وسى ايدىڭ باسىندا ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى ستۋدەنتتىك ۆيزا يەلەرىنە وقۋ مەرزىمى ىشىندە ا ق ش- تا قالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ونداعان جىل بويى قولدانىلىپ كەلە جاتقان ساياساتتى الىپ تاستايتىنىن، بۇل مەرزىمدى ۇزارتۋعا ارنايى رۇقسات بەرىلمەسە، ءتورت جىلعا دەيىن شەكتەيتىنىن جاريالادى.
بۇل شارا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ H-1B ۆيزالارىمەن بىردەي 100 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندە الىم سالۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن قايتالايدى. بۇل ۆيزالار تاريحتا امەريكالىق كومپانيالارعا، اسىرەسە ءبىلىمدى كوپ قاجەت ەتەتىن سالالارعا بۇكىل الەمنەن تالانتتى مامانداردى تارتقان. وتكەن ايدا فەدەرالدى سۋديا بۇل الىمدى زاڭسىز دەپ تاپتى. الايدا اق ءۇي بۇل شەشىمگە شاعىم تۇسىرەتىن بولادى.
وسىعان دەيىن ا ق ش جاڭا ۆيزالىق شەكتەۋلەر ەنگىزىپ جاتقانىن جازدىق.
ال جاپونيا شەتەلدىكتەر ءۇشىن ۆيزالىق الىمدى بەس ەسە ارتتىردى.