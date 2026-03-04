ا ق ش-تا ەسەپسىز قارۋ-جاراق قورى بار - دونالد ترامپ
استانا. قازاقپارات - يراننىڭ قۇپيا يادرولىق شتابى جويىلدى. يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنىڭ رەسمي وكىلى ەففي دەفرين وسىلاي دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇل نىسان تەگەران قالاسىنىڭ ماڭىندا جەر استىنا جاسىرىلعان.
مۇندا عالىمدار يادرولىق قارۋ جاساۋ ماقساتىندا جاسىرىن جۇمىس ىستەپ كەلگەن. يزرايل اسكەري كۇشتەرى ولاردىڭ قوزعالىسىن اڭدىپ، نىسانعا ناقتى سوققى جاسادىق دەپ وتىر.
ەففي دەفرين، يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنىڭ رەسمي وكىلى:
- 2025 -جىلى ماۋسىمدا «ادۋىندى ارىستان» وپەراتسياسى كەزىندە يزرايل يراننىڭ يادرولىق ينفراقۇرىلىمىنا ەلەۋلى سوققى بەردى. بۇدان سوڭ يران بيلىگى باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگىن قۇپيا جەراستى بۋنكەرلەرىنە كوشىرگەن. رەجيم بۇل ارەكەتىن قالپىنا كەلتىرىپ، جاسىرا الامىز دەپ ويلادى، الايدا ءبىز ونى دەر كەزىندە انىقتادىق.
«يرانداعى اسكەري وپەراتسيا كوپكە سوزىلمايدى.» يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى وسىلاي دەپ مالىمدەدى. «فوكس نيۋس» تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا بينيامين نەتانياحۋ تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى باستالعان وپەراتسيا ادامزاتقا تونگەن قاۋىپتى جويۋدى ماقسات تۇتادى دەدى.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پاراقشاسىندا «ا ق ش-تا ەسەپسىز قارۋ-جاراق قورى بار، اسكەري وپەراتسيالاردى قانشا قاجەت بولسا، سونشا ۇزاق ءارى تابىستى تۇردە جۇرگىزە الامىز» دەپ جازدى.
24.kz