ا ق ش- تا ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مادۋروعا تاعىلعان ايىپتى تەرىسكە شىعاردى
استانا. قازاقپارات - نيكولاس مادۋرونىڭ قورعاۋشىلارى نيۋ-يورك سوتىنان وعان قاتىستى قىلمىستىق ءىستى توقتاتۋدى سۇرادى. ماماندار: «مادۋرونىڭ ەلىنەن قۋدالانۋىنىڭ ءوزى حالىقارالىق قۇقىققا ساي ەمەس»، - دەپ مالىمدەدى.
ادۆوكاتتار: «ول ايىپ تاعىلعان كۇنى ۆەنەسۋەلانىڭ پرەزيدەنتى بولدى، سوندىقتان بۇل ءىس بويىنشا ا ق ش-تىڭ ەسىرتكى تەرروريزمى تۋرالى زاڭىن قولدانۋ كونگرەستىڭ ءوز وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋىن بىلدىرەدى»، - دەپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، 3-قاڭتاردا ا ق ش كۇشتەرى كاراكاستا ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، مادۋرو مەن زايىبىن ۇستاپ اكەتكەن ەدى. كەيىن امەريكالىق سوت ەكەۋىنە ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەگەن ايىپ تاقتى. الايدا ولار مۇنى تەرىسكە شىعارىپ وتىر. سوت نەگىزگى تىڭداۋلاردى 2027 -جىلدىڭ 1 -ماۋسىمىنا بەلگىلەدى.