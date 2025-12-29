21:10, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ا ق ش- تا قازاقستاننىڭ 3 ازاماتى قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا قازاقستاننىڭ 3 ازاماتى قاماۋعا الىندى. ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى قىلمىستىق ىستەرگە قاتىسى بار، شەتەل ازاماتتارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالاعان. وندا قازاقستاندىقتار دا بار بوپ شىقتى.
اتاپ ايتقاندا الاباما شتاتىندا ۇستالعان جافار دادايەۆ، فلوريدا شتاتىنىڭ تامپا قالاسىندا قاماۋعا الىنعان يسلومدين يسكانداروۆ جانە ورەگون شتاتىندا قولعا تۇسكەن يۋري كوروتكيح.
سايتتىڭ حابارلاۋىنشا، ولار ۇرلىق، شابۋىل جاساۋ جانە قارۋ قولدانۋ بابى بويىنشا ايىپتالعان. ءقازىر ءىس كوشى- قون زاڭناماسىنا سايكەس قارالىپ جاتىر. اتالعان بازادا رەسەيدىڭ 18، وزبەكستاننىڭ 9، قىرعىزستاننىڭ 2، تۇرىكمەنستاننىڭ 1، قىتايدىڭ 106 ازاماتى تۇتقىندالعانى جايلى اقپارات بار.