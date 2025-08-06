ا ق ش- تا مەديتسينالىق ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، 4 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات – 6-تامىزدا ا ق ش-تىڭ اريزونا شتاتىندا مەديتسينالىق ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، ءتورت ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى CNN حابارلادى.
وقيعا چينلە اۋەجايىنىڭ ماڭىندا بولعانى حابارلاندى. شاعىن مەديتسينالىق ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، ورتەنىپ كەتتى. بورتتاعى قازا تاپقاندار جەرگىلىكتى تۇرعىندار ەمەس. ۇشاق البۋكەركەدەگى (نيۋ-مەكسيكو) اۋرۋحانادان ناۋقاستى الىپ كەلۋ ءۇشىن ۇشىپ بارا جاتقان.
ۇشاق CCI Aviation كومپانياسىنا تيەسىلى بولعان، اپاتتىڭ سەبەبى بەلگىسىز. وقيعادان كەيىن تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتقاندىقتان، اۋەجايعا كىرە بەرىس جابىق. ۇلتتىق كولىك قاۋىپسىزدىگى كەڭەسى بۇل Beechcraft 300 ۇشاعى ەكەنىن مالىمدەدى.
- وقيعا ورنىنا جەتكەننەن كەيىن تەرگەۋشىلەر وقيعانى قۇجاتتاۋعا جانە ۇشاقتى تەكسەرۋگە كىرىسەدى. سودان كەيىن ول قوسىمشا تەكسەرۋ ءۇشىن قاۋىپسىز مەكەمەگە جەتكىزىلەدى، - دەدى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وكىلى سارا تەيلور سۋليك.
ەسكە سالا كەتەيىك، سان-ديەگودا ۇشاق اپاتىنان ادامدار قازا تاپقانى جايلى جازعان ەدىك.
اۆتور
بەگابات ۇزاقوۆ