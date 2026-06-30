ا ق ش-تا جاڭا ءتولقۇجات تانىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تا ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي جاڭا ءتولقۇجاتتىڭ ديزاينى تانىستىرىلدى. ىشكى جاعىندا اق ءۇي باسشىسىنىڭ سۋرەتى، مەملەكەتتىك تۋ جانە تاۋەلسىزدىك دەكلاراتسياسىنىڭ ءماتىنى بار. استىنا ترامپتىڭ التىنمەن بەدەرلەنگەن قولى بەرىلگەن.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى مەرەيتويلىق ءتولقۇجاتتار شىلدەدە شەكتەۋلى كولەمدە شىعارىلادى دەپ مالىمدەدى. ولاردى ۆاشينگتونداعى ءتولقۇجات اگەنتتىگىنە جەكە حابارلاسىپ، الۋعا بولادى. وسىلايشا، دونالد ترامپ كوزى ءتىرى كەزىندە بەينەسى رەسمي قۇجاتقا بەدەرلەنگەن العاشقى پرەزيدەنت اتاندى.
24.kz