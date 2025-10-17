ا ق ش- تا ءۇي قىمباتتاي باستادى
استانا. قازاقپارات - امەريكالىقتاردىڭ قازىرگى باس ۋايىمى وسى. ويتكەنى، اق ءۇي سىرتتان كەلەتىن اعاش پەن اعاشتان جاسالاتىن بۇيىمدارعا باج سالىعىن ءوسىردى. ال بۇل قۇرىلىسقا قوسىمشا شىعان. سوندا ءۇيدىڭ باعاسى وسپەگەندە قايتەدى؟
ا ق ش ۇلتتىق قۇرىلىسشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا امەريكاعا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ 10 پايىزى شەتەلدەن جەتكىزىلەدى. ال دونالد ترامپتىڭ نە ويلاعانى بار؟ ساراپشىلار نە دەيدى؟ ا ق ش- تا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا قۇنى - 403 مىڭ دوللار. ەندى ونىڭ باعاسى تاعى كوتەرىلۋى مۇمكىن.
بلۋمبەرگ باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا كەيىنگى 5 جىلدا قۇراما شتاتتاردا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ باعاسى ونسىز دا 34 پايىز وسكەن. ال اعاش جانە ودان جاسالاتىن بۇيىمدارعا تاريف وسسە، قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ شىعىنى تىپتەن ارتۋى مۇمكىن. ال بۇل باستاما اۋەلى امەريكالىقتاردىڭ قالتاسىنا سالماق سالاتىن ءتۇرى بار.
Goldman Sachs ينۆەستيتسيالىق بانك بايانداماسى: ا ق ش باسشىسىنىڭ بۇل شەشىمى ەكسپورتاۋشى ەلدەرگە ەمەس، ەڭ اۋەلى تۇتىنۋشىلارعا اسەر ەتەدى. بيىل جىل سوڭىنا دەيىن امەريكالىقتار تاريف شىعىندارىنىڭ 55 پايىزىن ءوز قالتاسىنان تولەيدى. 22 پايىزىن جەرگىلىكتى كاسىپورىندار، تەك قالعانىن ەكسپورتاۋشى كومپانيالار ارقالايدى. جاعداي وسىلاي جالعاسا بەرسە، كەلەسى جىلى امەريكالىقتار تاريف شىعىنىنىڭ 70 پايىزىن تولەۋى مۇمكىن.
پرەزيدەنت ترامپتىڭ شەشىمىنە ساي، كەلەر جىلى اعاشقا - 10 پايىز، ودان جاسالاتىن ونىمدەرگە سالىناتىن تاريف مولشەرى 30 پايىز، ال جۋىنۋ بولمەسى مەن اس ءۇي جيھاز بۇيىمدارىنا 50 پايىزعا دەيىن كوتەرىلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، باعا وسسە، نارىقتاعى سۇرانىس ازايادى.
دجوش شيان، جيھاز ساتاتىن كومپانيا ديرەكتورى:
- كەي جەرلەردە باعا 10- 15 پايىزعا ءوستى. ازىرگە ەشكىم 50 پايىز كوتەرگەن جوق. ويتكەنى، كليەنتتەن ايىرىلىپ قالامىز با دەپ قورقادى. ءبىراق، باعا بىرتىندەپ بولسا دا، وسەدى. ءۇش ايدا ءبىر رەت نەمەسە جارتى جىلدا ءبىر رەت كوتەرىلەدى. ءبىراق ءوسىم مىندەتتى تۇردە بولادى. تۇپتەپ كەلگەندە ساتىپ الۋشىلار زارداپ شەگەدى.
ا ق ش ساۋدا دەپارتامەنتىنىڭ دەرەگى بويىنشا 2024 -جىلى ەلگە 55 ميلليارد 300 ميلليون دوللاردىڭ جيھازى اكەلىندى. ياعني كەيىنگى 10 -جىلدا يمپورت 40 پايىز ارتقان. سوندىقتان، اق ءۇي قوجايىنى قۇراما شتاتتارى نارىعىنان شەتەلدىك كومپانيالاردى ىعىستىرماق. ەسەسىنە جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەردىڭ تىنىسىن كەڭەيتەمىن دەپ وتىر. «الايدا بۇعان ىشكى نارىق ازىرگە دايىن ەمەس»، - دەيدى ماماندار.
اندرەا مالكي، جيھاز شىعاراتىن كومپانيا پرەزيدەنتى - ا ق ش- تا جۇمىسشى كۇشى تاپشى. بۇل ءبىز ءۇشىن قاشاندا وزەكتى ماسەلە. بىزدە ەڭبەك كۇشى دە قىمبات، ال كاسىبي مامان تابۋ قيىننىڭ قيىنى. سۇرانىس ارتقان سايىن ءوندىرىستى دە، جۇمىس كۇشىن دە سوعان ساي ۇلعايتۋ قاجەت. ازىرگە مۇنى ىسكە اسىرۋ مۇمكىن بولماي تۇر. ءوندىرىستى قانشا ۇلعايتساق تا، بىلىكتى مامان تابىلا قويماس.
سونداي-اق ا ق ش- تا قاجەت شيكىزات دا قات. ماسەلەن، قىلقان جاپىراقتى اعاشتىڭ 85 پايىزى كانادادان تاسىمالدانادى. دەمەك وتاندىق ءونىمنىڭ باعاسى دا ارزان شىقپايدى. قۇراما شتاتتاردا فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى كەيىنگى شەشىمى بويىنشا، بازالىق مولشەرلەمە تومەندەتىلدى. دەمەك، تۇرعىن ءۇي يپوتەكاسى ارزاندايدى. «الايدا ترامپتىڭ تاريف ساياساتى مۇنىڭ ءبارىن جوققا شىعارۋى مۇمكىن»، - دەيدى ساراپشىلار.
كەيىنگى 10 جىلدا ەۋرو وداق ەلدەرىندە دە ءۇي 50 پايىز قىمباتتادى. ۇيىم جاريالاعان بايانداماعا قاراعاندا، باسپانا نارىعى بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىنمەن اسپانداپ بارادى. ءوسىم اسىرەسە ۆەنگريا، ليتۆا، چەحيا، پورتۋگاليا، ەستونيا، بولگاريا، يسپانيا جانە پولشادا قاتتى بايقالادى. كەي ەلدەردە ءتىپتى 200 پايىزدان اسادى. بۇعان قارت قۇرلىققا تۋريستەردىڭ كوپتەپ اعىلۋى سەبەپ. ەۋروپادا ءۇيدى جالعا بەرۋ تابىستى كاسىپكە اينالعان. «بۇل ءبىر ەسەپتەن ءۇي نارىعىندا سۇرانىستى ارتتىرىپ، باعانىڭ وسۋىنە اكەلدى»، - دەيدى ساراپشىلار.
24.kz