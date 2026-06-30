ا ق ش-تا مۇناي قورى ازايىپ، التىن ارزاندادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش- تىڭ ستراتەگيالىق مۇناي قورى سارقىلۋعا تايادى. كورسەتكىش كەيىنگى 43 جىلدا بولماعان دەڭگەيگە دەيىن تومەندەگەن.
ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، قارا التىننىڭ قورى سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋىنان ازايعان. سونداي-اق ەكسپورتتاۋشىلار مەن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ شيكىزاتتى بەلسەندى ساتىپ الۋى قوسىمشا قىسىم ءتۇسىرىپ وتىر. ا ق ش- تا ستراتەگيالىق قورداعى مۇناي الەمدىك نارىقتاعى تاپشىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ جانە جانارماي باعاسىنىڭ ءوسۋىن تەجەۋ ءۇشىن پايدالانىلادى.
التىن ارزاندادى. الەمدىك التىننىڭ ءبىر تروي ۋنسياسى ءتورت مىڭ ون بەس دوللارعا دەيىن تومەندەدى. ساراپشىلار: «بۇل دوللار يندەكسىنىڭ كەيىنگى اپتالاردا جىلدىق ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، 101,3 دەڭگەيىندە ساۋدالانۋىنا بايلانىستى»، - دەيدى.
بولجام بويىنشا ا ق ش اقشا-نەسيە ساياساتىن قاتاڭداتقالى جاتىر. وسى اقپارات التىن باعاسىنا قازىردەن اسەر ەتكەن. ماماندار: «قىركۇيەك ايىندا پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋ ىقتيمالدىعى 70 پايىز»، - دەپ جورامالدايدى.
ا ق ش-تا جانارماي قىمبات. بۇعان دونالد ترامپ نارازى. اق ءۇي باسشىسى Truth Social-دەگى پاراقشاسىندا ساتۋشىلارعا دەرەۋ باعانى تومەندەتۋدى مىندەتتەدى. ەگەر سوزىنە قۇلاق اسپاسا جاقسىلىق كۇتپەيدى دەپ جازدى. سونداي-اق، باعا ءار گاللون ءۇشىن 2,50 ا ق ش دوللار بولۋعا ءتيىس. وتكەن اپتادا ترامپ جانارماي قۇنىن ارزانداتپاعان ءبىرقاتار كومپانيانى ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگىنە تەكسەرۋدى جۇكتەگەن بولاتىن.
24.kz