ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:31, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش سىرتقى سالىقتان 600 ميلليارد ءتۇسىردى

    استانا. قازاقپارت-  ا ق ش- تىڭ يمپورتتىق سالىقتان تۇسىرگەن تابىسى 600 ميلليارد دوللارعا جەتتى. پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىت ەل بيۋدجەتىن تولىقتىرۋدىڭ باستى قۇرالىنا اينالعان.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: pixabay

     بيلىك قازىر تابىسى تومەن نەمەسە ورتاشا ءار ازاماتقا شامامەن 2 دوللار كولەمىندە قوسىمشا اقشا تولەۋدى قاراستىرىپ جاتىر. ۆاشينگتون حالىقارالىق ساۋدا بويىنشا ەۋرووداقپەن كەلىسىمگە كەلىپ، تاۋارلاردىڭ كوبىنە سالىقتى 15 پايىزعا دەيىن ءتۇسىردى.

     «كارى قۇرلىق» بىرلەستىگى بۇعان جاۋاپ رەتىندە امەريكالىق ەنەرگيا تاۋارلارىن، يادرولىق قۇرال- جابدىق كوبىرەك ساتىپ الىپ، ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋعا مىندەتتەلدى.

    Бақытжол Кәкеш
