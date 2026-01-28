21:31, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش سىرتقى سالىقتان 600 ميلليارد ءتۇسىردى
استانا. قازاقپارت- ا ق ش- تىڭ يمپورتتىق سالىقتان تۇسىرگەن تابىسى 600 ميلليارد دوللارعا جەتتى. پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىت ەل بيۋدجەتىن تولىقتىرۋدىڭ باستى قۇرالىنا اينالعان.
بيلىك قازىر تابىسى تومەن نەمەسە ورتاشا ءار ازاماتقا شامامەن 2 دوللار كولەمىندە قوسىمشا اقشا تولەۋدى قاراستىرىپ جاتىر. ۆاشينگتون حالىقارالىق ساۋدا بويىنشا ەۋرووداقپەن كەلىسىمگە كەلىپ، تاۋارلاردىڭ كوبىنە سالىقتى 15 پايىزعا دەيىن ءتۇسىردى.
«كارى قۇرلىق» بىرلەستىگى بۇعان جاۋاپ رەتىندە امەريكالىق ەنەرگيا تاۋارلارىن، يادرولىق قۇرال- جابدىق كوبىرەك ساتىپ الىپ، ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋعا مىندەتتەلدى.