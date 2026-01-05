ا ق ش سەناتى سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى رەزوليۋتسيانى قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - سەناتور، نيۋ-يوركتەن كەلگەن دەموكرات چاك شۋمەر ب ا ق وكىلدەرىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ بارىسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى كونگرەسستى «تولىعىمەن قاراڭعىدا» ۇستاپ وتىر دەپ سىنعا الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- پرەزيدەنتتىڭ مىنەز-قۇلقىنا قاراساق، ول مۇنىڭ قانشالىقتى ءقاۋىپتى ەكەنىن تۇسىنبەگەن سىڭايلى. تۇسىنىكتى بولسىن. مادۋرو - زاڭسىز ديكتاتور. ءبىراق كونگرەسس رۇقساتىنسىز، ءارى قاراي نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى سەنىمدى جوسپارسىز اسكەري قيمىلداردى باستاۋ - ويسىزدىق، - دەدى چاك شۋمەر.
سەناتور ترامپ اكىمشىلىگىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ءۇشىن جاسالعان بىرنەشە ارەكەتتەردى دە اتاپ ءوتتى.
بىرىنشىدەن، سەناتور ول جانە وكىلدەر پالاتاسىنىڭ دەموكراتيالىق جەتەكشىسى حاكيم دجەففريس ترامپ اكىمشىلىگىنەن كەلەسى اپتادا كونگرەسستىڭ بارلىق مۇشەسى ءۇشىن بريفينگ وتكىزۋدى سۇراعانىن ايتتى.
- اكىمشىلىكتىڭ ماقساتتارىن، ءبىزدى تاعى ءبىر شەكسىز سوعىسقا اپاراتىن نەمەسە ءبىر جەمقور ديكتاتوردى ەكىنشىسىمەن الماستىراتىن گۋمانيتارلىق جانە گەوساياسي اپاتتىڭ الدىن الۋ جوسپارلارىن بىلگىمىز كەلەدى، - دەدى چاك شۋمەر.
امەريكالىق ساياساتكەر ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلا ۆيتسە-پرەزيدەنتى ونى تىڭدايتىنى تۋرالى مالىمدەمەسىندە ايتتى. بىرنەشە مينۋتتان كەيىن ۆەنەسۋەلا بيلىگى مادۋرونى بوساتۋدى تالاپ ەتەتىنىن جانە ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ارەكەتىن قولدامايتىنىن مالىمدەدى.
- كونگرەسستىڭ سوعىس جاريالاۋ قۇقىعى بار جانە بۇل ماسەلەلەردى مۇنداي ماڭىزدى وقيعا بولعانعا دەيىن قاراستىرۋعا بولادى. ءبىز ولاردان [ترامپ اكىمشىلىگىنەن] بريفينگ وتكىزۋدى سۇرادىق، ءبىراق ەشقانداي اقپارات العان جوقپىز، - دەدى چاك شۋمەر.
ەكىنشىدەن، سەنات كەلەسى اپتادا سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى رەزوليۋتسيانى قاراستىرادى.
ۇشىنشىدەن، كونگرەسس كوميتەتتەرى اكىمشىلىكتى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ءۇشىن قالاي ارەكەت ەتە الاتىنىن قاراستىرامىز. سەناتور: «الداعى كۇندەرى ولاردان كوبىرەك ەستيسىزدەر» دەدى.
شۋمەر ءوز كومانداسىنىڭ كوپتەگەن مۇشەسىمەن سويلەسكەنىن، بارلىعى بۇل قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىنە قاتتى الاڭدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلاعانبىز. سونداي-اق ۆەنەسۋەلاداعى وقيعاعا بايلانىستى الەم ەلدەرىنىڭ رەاكسياسىن دا جاريالادىق.
ءوز كەزەگىندە ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن «ناركوتەرروريزم» ءۇشىن ايىپتادى. سونىمەن بىرگە ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا 150 بومبالاۋشى، جويعىش جانە بارلاۋ ۇشاعى قاتىسقانىن جازدىق.