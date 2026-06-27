ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ ءۇشىن سانكسيالارىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون سارسەنبى كۇنى بولعان قوس جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ۆەنەسۋەلاعا حالىقارالىق گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ جەدەل جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەلگە قاتىستى سانكسيالاردىڭ ءبىر بولىگىن ۋاقىتشا شەكتەدى، دەپ حابارلايدى euronews.
بۇل شەشىم ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسى (OFAC) بەرگەن ارنايى ليسەنزيامەن بەكىتىلدى. ليسەنزياعا سايكەس، 2026 -جىلعى 23 -قازانعا دەيىن قۇتقارۋ جانە گۋمانيتارلىق جۇمىستارعا تىكەلەي قاتىستى، ادەتتە سانكسيالارمەن شەكتەلەتىن قارجىلىق جانە لوگيستيكالىق وپەراتسيالاردى جۇزەگە اسىرۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم تابيعي اپات سالدارىن جويۋعا قاجەتتى قاراجاتتى، ونىڭ ىشىندە ءۇشىنشى ەلدەردەن كەلەتىن تولەمدەردى وڭدەۋگە جانە اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. الايدا مۇنداي وپەراتسيالار تەك گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋگە تىكەلەي بايلانىستى بولۋى ءتيىس.
سونىمەن بىرگە ليتسەنزيا بۇعاتتالعان اكتيۆتەردى بوساتۋدى نەمەسە اق ءۇيدىڭ وزگە جارلىقتارىمەن تىيىم سالىنعان وپەراتسيالاردى قامتىمايدى. ۆاشينگتوننىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى ماقسات - اسا كۇردەلى كەزەڭدە گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ جەتكىزىلۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن قارجىلىق توسقاۋىلداردى جويۋ.
سانكسيالاردى ءىشىنارا جەڭىلدەتۋ ا ق ش- تىڭ كاراكاسقا قاتىستى قىسىمدى بىرتىندەپ ازايتۋعا باعىتتالعان كەڭىرەك ساياساتتىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. بۇل ۇدەرىس بيىل قاڭتار ايىندا بۇرىنعى پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو ۇستالعاننان كەيىن باستالعان.
سوڭعى ايلاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلا اۋە كەڭىستىگىن قايتا اشىپ، ۋاقىتشا پرەزيدەنت دەلسي رودريگەسكە قاتىستى سانكسيالاردى الىپ تاستادى. سونداي-اق مۇناي سەكتورىنا قويىلعان شەكتەۋلەردى دە جەڭىلدەتىپ، ەلگە قاتىستى ستراتەگياسىن بىرتىندەپ وزگەرتىپ كەلەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ۆەنەسۋەلا ۆاشينگتوننىڭ قامقورلىعىندا تۇر.
ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى قوس جەر سىلكىنىسىنە رەاكسياسى
ترامپ اكىمشىلىگى ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بولعان ەكى كۇشتى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن اۋقىمدى شۇعىل كومەك كورسەتۋ شارالارىن قولعا الدى. ۆەنەسۋەلا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى حورحە رودريگەستىڭ جۇما كۇنى مالىمدەۋىنشە، الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اپات سالدارىنان كەمىندە 920 ادام قازا تاۋىپ، 3360 ادام جاراقات العان.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ۆەنەسۋەلاعا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ توپتارىن شۇعىل جىبەرەتىنىن، سونداي-اق ۆەدومستۆوارالىق ارنايى ۇيلەستىرۋ توبىن قۇرعانىن حابارلادى.
ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلاعا 150 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە گۋمانيتارلىق كومەك ءبولدى. بۇل قاراجات حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمدار مەن ب ۇ ۇ- نىڭ گۋمانيتارلىق قورى ارقىلى جەتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار ا ق ش زارداپ شەككەن وڭىرلەرگە قۇتقارۋشىلار مەن گۋمانيتارلىق جۇكتەردى جەدەل جەتكىزۋ ءۇشىن اسكەري اۆياتسيانى پايدالانا وتىرىپ، لوگيستيكالىق قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.