ا ق ش ساياسي باسپانا ىزدەۋشىلەردى قابىلداۋدى تولىعىمەن توقتاتادى
استانا. KAZINFORM - قۇراما شتاتتار ساياسي باسپانا ىزدەۋشى شەتەلدىك ازاماتتاردى قابىلداۋدى ءىس جۇزىندە تولىعىمەن توقتاتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى اق ءۇي قىزمەتكەرلەرى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ستيۆەن ميللەر مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تاسس اقپارات اگەنتتىگى.
- وسىلايشا امەريكانىڭ ەسىكتەرى باسپانا ىزدەۋشىلەر ءۇشىن تولىعىمەن جابىق، - دەدى ول تىلشىلەرگە.
- ەگەر باسپانا سۇراساڭىز، ءسىزدى قابىلدايتىن الەمدەگى باسقا ەل تاباتىنىمىز تۋرالى ۋاعدالاستىق جاسادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى امەريكالىق كوشباسشىنىڭ كەڭەسشىسى.
ميللەر بۇنى وتە قاراپايىم، وتە تالعامپاز جانە تولىق شەشىم دەپ سانايدى.
بۇل رەتتە ول ا ق ش- تىڭ مەكسيكامەن شەكاراسىندا قاتاڭ باقىلاۋ كۇشەيتۋدى تاعى جاقتادى.
- وڭتۇستىك-باتىس شەكارادا [ا ق ش- تىڭ] بارلىق باسپانا سۇراۋ تۋرالى وتىنىشتەر جالعان، - دەپ مالىمدەدى اق ءۇي قىزمەتكەرلەرى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ول سونداي-اق ا ق ش- تا ۋاقىتشا قورعالاتىن تۇلعالار مارتەبەسى بار گايتي ازاماتتارىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك وتانىنا ورالۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن سول ا ق ش جوعارعى سوتى امەريكالىق اكىمشىلىكتىڭ پايداسىنا شەشىم شىعارىپ، وعان ەلدە زاڭدى نەگىزسىز جۇرگەن سيريا مەن گايتي ازاماتتارىنا ۋاقىتشا قورعالاتىن تۇلعالار مارتەبەسىن بەرۋدى توقتاتۋعا رۇقسات بەردى. جوعارعى ينستانسيالى سوتتىڭ بۇل شەشىمى ا ق ش ۇكىمەتىنە وسىنداي جۇزدەگەن مىڭ ادامدى دەپورتاتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.