    21:44, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش ساياساتىنداعى تاريحي تۇلعا نەنسي پەلوسي وتستاۆكاعا كەتەدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ سپيكەرى قىزمەتىن العاش اتقارعان ايەل، دەموكرات نەنسي پەلوسي 2026 -جىلعى كونگرەسس سايلاۋىنا قاتىسپايتىنىن جانە وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالعان سوڭ، 2027 -جىلى وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى BBC News.

    Нэнси Пелоси
    Фото: Getty Images

    - جۇرەگىم تولى ريزاشىلىقپەن، سىزدەردىڭ وكىلىڭىز رەتىندە قىزمەت ەتەتىن سوڭعى جىلىمدى اسىعا كۇتەمىن، - دەدى پەلوسي سايلاۋشىلارىنا ارناعان ۆيدەوۇندەۋىندە.

    85 جاستاعى كونگرەسسۆۋمەننىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 2027 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باسىندا اياقتالادى.

    پەلوسي كونگرەستە 38 جىل ەڭبەك ەتتى. ول العاش رەت 1987 -جىلى كاليفورنيا شتاتىنان وكىلدەر پالاتاسىنا سايلانىپ، بۇل قىزمەتتى اتقارعان العاشقى ايەل اتاندى. ساياساتكەر سپيكەر لاۋازىمىن ەكى رەت يەلەندى: 2007- 2011 جانە 2019- 2023 -جىلدارى.

    كاليفورنيا اتىنان ول وكىلدەر پالاتاسىنا 20 رەت قايتا سايلانعان، سوڭعى رەت 2024 -جىلى.

    2022 -جىلى رەسپۋبليكاشىلدار جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن پەلوسي سپيكەر قىزمەتىنەن كەتكەن ەدى.

    ايتا كەتەلىك كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسى «دجەكسون-ۆەنيك» زاڭىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوبالارىن ەنگىزدى.

