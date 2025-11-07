ا ق ش ساياساتىنداعى تاريحي تۇلعا نەنسي پەلوسي وتستاۆكاعا كەتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ سپيكەرى قىزمەتىن العاش اتقارعان ايەل، دەموكرات نەنسي پەلوسي 2026 -جىلعى كونگرەسس سايلاۋىنا قاتىسپايتىنىن جانە وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالعان سوڭ، 2027 -جىلى وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى BBC News.
- جۇرەگىم تولى ريزاشىلىقپەن، سىزدەردىڭ وكىلىڭىز رەتىندە قىزمەت ەتەتىن سوڭعى جىلىمدى اسىعا كۇتەمىن، - دەدى پەلوسي سايلاۋشىلارىنا ارناعان ۆيدەوۇندەۋىندە.
85 جاستاعى كونگرەسسۆۋمەننىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 2027 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باسىندا اياقتالادى.
پەلوسي كونگرەستە 38 جىل ەڭبەك ەتتى. ول العاش رەت 1987 -جىلى كاليفورنيا شتاتىنان وكىلدەر پالاتاسىنا سايلانىپ، بۇل قىزمەتتى اتقارعان العاشقى ايەل اتاندى. ساياساتكەر سپيكەر لاۋازىمىن ەكى رەت يەلەندى: 2007- 2011 جانە 2019- 2023 -جىلدارى.
كاليفورنيا اتىنان ول وكىلدەر پالاتاسىنا 20 رەت قايتا سايلانعان، سوڭعى رەت 2024 -جىلى.
2022 -جىلى رەسپۋبليكاشىلدار جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن پەلوسي سپيكەر قىزمەتىنەن كەتكەن ەدى.
ايتا كەتەلىك كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسى «دجەكسون-ۆەنيك» زاڭىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوبالارىن ەنگىزدى.