ا ق ش سەناتى رەسەيگە قارسى سانكسيالاردى ماقۇلدادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش سەناتى رەسەيگە قارسى قاتاڭ سانكسيالار قابىلداۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ءارى قاراي قاراستىرۋدى پروسەدۋرالىق داۋىس بەرۋدە ماقۇلدادى. جوعارعى پالاتانىڭ 86 مۇشەسى قولداپ، 12- ءسى قارسى داۋىس بەرگەن.
بۇل قۇجات ۆاشينگتونعا رەسەي تاۋارلارىنا 500 پايىزدىق مولشەردە سانكسيالار ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار اق ءۇي رەسەي مۇنايىن، گازى مەن ۋرانىن ساتىپ الىپ، كرەملگە سانكسيالاردى اينالىپ وتۋگە كومەكتەسىپ وتىرعان ەلدەرگە 100 پايىزدىق يمپورتتىق سالىق سالۋ قۇقىعىن يەلەنبەك. زاڭ جوباسىندا يران دا قامتىلعان. وندا تەگەرانعا قارسى قاتاڭ سانكسيالاردى 2031 -جىلعا دەيىن ۇزارتۋ تالابى ايتىلعان. ەندى اتالعان قۇجاتتى قىركۇيەكتە كونگرەستىڭ تومەنگى پالاتاسى داۋىسقا سالادى.
24.kz