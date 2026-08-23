ا ق ش ساراپشىسى قازاقستاننىڭ دامۋى ءۇشىن ساياسي تۇراقتىلىق باستى شارت دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - ساياسي تۇراقتىلىق پەن ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمىن ءتيىمدى مەملەكەتتىك ساياسات جۇرگىزۋدىڭ ماڭىزدى شارتتارى رەتىندە قاراستىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى Hudson Institute ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى كەن مورياسۋ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساياسي ۇدەرىستەردى باعالاۋ كەزىندە بەلگىلى ءبىر دەموكراتيالىق ولشەمدەرگە سايكەستىكتى عانا ەمەس، مەملەكەتتىڭ تۇراقتىلىق پەن دايەكتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ قابىلەتىن دە ەسكەرۋ ماڭىزدى.
- مەنىڭ ويىمشا، باستى ماسەلە ەلدىڭ دەموكراتياعا قاراي بەت الىپ بارا جاتقانىندا نەمەسە بارماي جاتقانىندا ەمەس. نەگىزگى نازاردى ساياسي تۇراقتىلىقتى قالىپتاستىرۋعا اۋدارۋ قاجەت، - دەدى ساراپشى.
كەن مورياسۋ تۇراقتىلىق ۇزاق مەرزىمدى مەملەكەتتىك ساياساتتى ازىرلەۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعداي قالىپتاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل ۇدەرىستە مەملەكەتتىك ينستيتۋتتار مەن قوعامنىڭ ولارعا دەگەن سەنىم دەڭگەيى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ادامدار ۇدەرىسكە سەنۋى كەرەك. سوندىقتان ينستيتۋتتاردىڭ ماڭىزى وتە زور دەپ اتاپ ءوتتى.
ساراپشى سونداي-اق ساياسي وزگەرىستەردى باعالاۋ ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى. سەبەبى قابىلدانعان شەشىمدەردىڭ سالدارى بىردەن بايقالا بەرمەيدى دەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساراپشى قازاقستان شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى ماڭىزدى بايلانىستىرۋشى ەلگە اينالىپ كەلە جاتقانىن ايتقان ەدى.