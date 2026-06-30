KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش ساۋدا پالاتاسى: قازاقستانعا تۇراقتى قالىپتى ساۋدا قاتىناستارى مارتەبەسىن بەرۋ باستاماسىن قولدايدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى حۋش چوكسي قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    АҚШ Сауда палатасы: Қазақстанға тұрақты қалыпты сауда қатынастары мәртебесін беру бастамасын қолдайды
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    ول بۇل تۋرالى استانادا وتكەن قازاقستان – ا ق ش بيزنەس دوڭگەلەك ۇستەلىندە ايتتى.

    - ا ق ش كومپانيالارى قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ينۆەستورلار بازاسىن قۇرايدى. ولار ءارتاراپتاندىرىلعان ەكونوميكانىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان بولىگىنە اينالىپ وتىر، - دەدى حۋش چوكسي.

    ونىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق كومپانيالار قازاقستاندا سيفرلىق تەحنولوگيالار، قارجى، ءداستۇرلى جانە جاڭا ەنەرگەتيكا، قۇرىلىس، ينفراقۇرىلىم، ازىق-تۇلىك، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.

    حۋش چوكسي ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى 5 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن، ال ا ق ش- تىڭ قازاقستانعا سالعان جيىنتىق ينۆەستيتسياسى 100 ميلليارد دوللاردان اسقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستاندا 600 دەن استام امەريكالىق كومپانيا جۇمىس ىستەيدى.

    - ءبىز ا ق ش كونگرەسىندە دجەكسون-ۆەنيك تۇزەتۋىنىڭ كۇشىن جويۋ جانە قازاقستانعا تۇراقتى قالىپتى ساۋدا قاتىناستارى مارتەبەسىن بەرۋ جونىندەگى ەكى پارتيالىق باستامانى قولداۋدى جالعاستىرامىز، - دەدى ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ وكىلى.

    ول سونداي-اق ا ق ش بيزنەسى ورتا ءدالىزدىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانىن وڭ باعالايتىنىن جانە بۇل باعىتتاعى جۇمىستىڭ جالعاسۋىنا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.

    حۋش چوكسيدىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش ساۋدا پالاتاسى قازاقستان ۇكىمەتىمەن، جەكە سەكتورمەن جانە امەريكالىق كومپانيالارمەن ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور