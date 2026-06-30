ا ق ش ساۋدا پالاتاسى: قازاقستانعا تۇراقتى قالىپتى ساۋدا قاتىناستارى مارتەبەسىن بەرۋ باستاماسىن قولدايدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى حۋش چوكسي قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ول بۇل تۋرالى استانادا وتكەن قازاقستان – ا ق ش بيزنەس دوڭگەلەك ۇستەلىندە ايتتى.
- ا ق ش كومپانيالارى قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ينۆەستورلار بازاسىن قۇرايدى. ولار ءارتاراپتاندىرىلعان ەكونوميكانىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان بولىگىنە اينالىپ وتىر، - دەدى حۋش چوكسي.
ونىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق كومپانيالار قازاقستاندا سيفرلىق تەحنولوگيالار، قارجى، ءداستۇرلى جانە جاڭا ەنەرگەتيكا، قۇرىلىس، ينفراقۇرىلىم، ازىق-تۇلىك، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
حۋش چوكسي ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى 5 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن، ال ا ق ش- تىڭ قازاقستانعا سالعان جيىنتىق ينۆەستيتسياسى 100 ميلليارد دوللاردان اسقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستاندا 600 دەن استام امەريكالىق كومپانيا جۇمىس ىستەيدى.
- ءبىز ا ق ش كونگرەسىندە دجەكسون-ۆەنيك تۇزەتۋىنىڭ كۇشىن جويۋ جانە قازاقستانعا تۇراقتى قالىپتى ساۋدا قاتىناستارى مارتەبەسىن بەرۋ جونىندەگى ەكى پارتيالىق باستامانى قولداۋدى جالعاستىرامىز، - دەدى ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ وكىلى.
ول سونداي-اق ا ق ش بيزنەسى ورتا ءدالىزدىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانىن وڭ باعالايتىنىن جانە بۇل باعىتتاعى جۇمىستىڭ جالعاسۋىنا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
حۋش چوكسيدىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش ساۋدا پالاتاسى قازاقستان ۇكىمەتىمەن، جەكە سەكتورمەن جانە امەريكالىق كومپانيالارمەن ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى.