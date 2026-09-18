ا ق ش ساۋد ارابياسىنا F-35 جويعىش ۇشاقتارىن بەرەدى
استانا. قازاقپارات- ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ساۋد ارابياسىنا بەسىنشى بۋىنعا جاتاتىن 48 F-35 جويعىش ۇشاعىن ساتۋعا رۇقسات بەردى. مامىلەنىڭ جالپى قۇنى شامامەن 24,5 ميلليارد دوللار.
كەلىسىم اياسىندا 49 قوزعالتقىش، بايلانىس قۇرالدارى مەن قوسالقى بولشەكتەر دە جەتكىزىلەدى. ساۋد ارابياسى تاعى فرانسيا، ۇلى بريتانيا، پاكىستان جانە مىسىردان اۋە قورعانىسى بويىنشا كومەك سۇراپ وتىر.
قازىر ومان مەن مىسىر دا شيەلەنىستى ديپلوماتيالىق جولمەن باسەڭدەتۋگە كۇش سالىپ جاتىر. ايتا كەتەيىك، بىلتىر كۇزدە ا ق ش ساۋد ارابياسىنا «ناتو- عا مۇشە ەمەس نەگىزگى وداقتاس» مارتەبەسىن رەسمي تۇردە بەرگەن بولاتىن.