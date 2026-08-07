قازاقستاندا تەلەديدار ءوندىرىسى جارتى جىلدا ءۇش ەسەگە جۋىق ءوستى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە سوڭعى جىلداردا تەلەديدار ءوندىرىسىنىڭ ءوسىمى بايقالادى. بۇل جونىندە Kazinform اگەنتتىگى energyprom.kz دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، حابارلايدى.
2026 -جىلى قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا وتاندىق كاسىپورىندار 112,9 مىڭ تەلەديدار وندىرگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا، 2,9 ەسە كوپ.
سونىمەن قاتار، زەرتتەۋدە بۇل 2015 -جىلدان بەرى جىلدىڭ العاشقى التى ايىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش ەكەنى اتاپ وتىلگەن. دەگەنمەن، قازىرگى ءوندىرىس كولەمى وتكەن ونجىلدىقتىڭ باسىنداعى رەكوردتىق دەڭگەيدەن ءالى دە ايتارلىقتاي تومەن. ماسەلەن، 2013 -جىلى قازاقستاندا 580 مىڭعا جۋىق تەلەديدار شىعارىلعان بولاتىن.
رەكوردتىق كورسەتكىشتەن كەيىن سالادا قۇلدىراۋ باستالدى. 2021- 2023 -جىلدارى جىل سايىن نەبارى 9- 12 مىڭ تەلەديدار عانا ءوندىرىلدى. بۇعان يمپورتتىق ونىمدەرمەن باسەكەنىڭ كۇشەيۋى، بولشەكتەر قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى جانە ءبىرقاتار وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ جۇمىسىن توقتاتۋى سەبەپ بولدى.
2024 -جىلدان سالا قايتا جاندانا باستالدى. سول جىلى ءوندىرىس كولەمى 4,6 ەسەگە ءوسىپ، 43,5 مىڭ داناعا جەتتى. ال 2025 -جىلى ءوندىرىس تاعى 3,1 ەسەگە ارتىپ، ستاتيستيكا 134,9 مىڭ تەلەديدار بولدى. مۇنداي وسىمگە الماتىدا Xiaomi تەلەديدارلارىن، ال قاراعاندى وبلىسىنىڭ ساران قالاسىندا Samsung تەلەديدارلارىن قۇراستىراتىن جاڭا ءوندىرىس ورىندارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى اسەر ەتتى.
سونىمەن بىرگە، ىشكى نارىقتىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگى بىرتىندەپ تومەندەپ كەلە جاتىر. 2026 -جىلى قاڭتار-مامىر ايلارىندا وتاندىق ءونىمنىڭ سۇرانىستى قامتاماسىز ەتۋدەگى ۇلەسى %2,7- دان %18,2- عا ءوستى. وسى كەزەڭدە ءوندىرىس كولەمى 3,2 ەسەگە ارتسا، ال يمپورت 2,5 ەسەگە ازايىپ، 440,1 مىڭ دانا بولدى. يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى %97,3- دان %81,8- عا دەيىن قىسقارىپ، 2015 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە ءتۇستى.
سوعان قاراماستان، قازاقستان نارىعىندا تەلەديدارلاردىڭ نەگىزگى بولىگى ءالى دە يمپورت ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر.
العاشقى بەس ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، تەلەديدارلاردىڭ ەكسپورتى مەن رەەكسپورتى 2,7 ەسەگە ءوسىپ، 192,3 مىڭ داناعا جەتتى. ال ىشكى نارىقتاعى ساتىلىم 3,1 ەسەگە قۇلدىراپ، 345,9 مىڭ دانا تىركەلدى.
وتاندىق ءوندىرىس وركەندەگەنمەن، بولشەك ساۋداداعى باعالار ءوسىپ كەلەدى. 2026 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا تەلەديدار وتكەن جىلدىڭ سايكەس ايىمەن سالىستىرعاندا، %37,5- عا، ال جىل باسىنان بەرى %15,8- عا قىمباتتادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇعان قازاقستاندا ازىرگە نەگىزىنەن تەلەديدارلاردى قۇراستىرۋ ءوندىرىسى عانا دامىپ جاتقانى اسەر ەتىپ وتىر. ديسپلەيلەر، پروتسەسسورلار جانە جاد ميكروسحەمالارى سياقتى نەگىزگى بولشەكتەر شەتەلدەن يمپورتتالاتىندىقتان، تەحنيكا قۇنى الەمدىك ەلەكتروندىق كومپونەنتتەر نارىعىنداعى باعاعا، ۆاليۋتا باعامىنا جانە لوگيستيكالىق شىعىندارعا تاۋەلدى بولىپ قالا بەرەدى. سونىمەن قاتار، جاساندى ينتەللەكت يندۋسترياسى مەن دەرەكتەر ورتالىقتارى تاراپىنان جاد ميكروسحەمالارىنا سۇرانىستىڭ ارتۋى دا باعانىڭ وسۋىنە قوسىمشا ىقپال ەتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاۆلودارداعى درون ءوندىرىسى قالاي دامىپ جاتقانىن جازعانبىز.