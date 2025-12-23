ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلى لەبىزىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ا ق ش-تاعى ەلشىسى ماعجان ءىلياسوۆ پرەزيدەنت دونالد ترامپقا سەنىم گراموتاسىن تاپسىرۋ راسىمىنەن كەيىن ەكەۋى از-كەم اڭگىمەلەستى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جازدى.
- امەريكا باسشىسى بيىل قاراشا ايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆپەن اق ۇيدەگى كەزدەسۋدەن العان اسەرىمەن ءبولىستى. قۇراما شتاتتار كوشباسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتىنە جىلى لەبىزىن جولداپ، ونى قۇرمەتتەيتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتى «حالىقارالىق ۇدەرىستەردى تەرەڭ بىلەتىن ءارى جان-جاقتى تۇسىنەتىن تاجىريبەلى مەملەكەت قايراتكەرى، كەرەمەت ادام» دەپ سيپاتتادى. ا ق ش پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنا سىي-سىياپات جولدادى. ولاردىڭ اراسىندا اق ءۇيدىڭ سيمۆوليكالىق كىلتى مەن ءوزىنىڭ قولتاڭباسى قويىلعان بەيسبولكا دا بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.