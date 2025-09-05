ا ق ش پرەزيدەنتى: ماسك رەسپۋبليكالىق پارتياعا قايتا قوسىلادى دەپ ۇمىتتەنەمىن
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ امەريكالىق كاسىپكەر ءارى ميللياردەر يلون ماسكتىڭ رەسپۋبليكالىق پارتياعا ورالۋدان باسقا امالى جوق ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى MSN.
بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى «سكوتت دجەننينگس شوۋىنا» تەلەفون ارقىلى بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، ونىڭ باسقا تاڭداۋى جوق. ماسك رەسپۋبليكالىق پارتياعا قايتا قوسىلادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. ول %80- عا گەني جانە قالعان %20- ىن تولتىرسا، ۇلى ادام بولادى. مەن ونى ءارقاشان قۇرمەتتەيمىن، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ايتا كەتەيىك، ترامپ پەن ماسك رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ سالىق جانە شىعىندار تۋرالى «ۇلكەن ادەمى زاڭ جوباسى» ءۇشىن جانجالداسىپ قالعان بولاتىن. Tesla باس ديرەكتورى مۇنى «قارىز قۇلدىعى تۋرالى زاڭ جوباسى» دەپ اتادى.
«امەريكانى قايتادان ۇلى ەتەمىز» (MAGA) قوزعالىسىنىڭ قايراتكەرلەرى، سونىڭ ىشىندە ۆيتسە- پرەزيدەنت دجەي ۆەنس، ميللياردەر ترامپتىڭ 2024 -جىلعى سايلاۋداعى جەڭىسىندە شەشۋشى ءرول اتقارعانىن جانە بولاشاق سايلاۋدا الەمنىڭ ەڭ باي ادامىنا قول جەتكىزۋ پايدالى بولاتىنىن العا تارتىپ، ماسكتىڭ رەسپۋبليكالىق پارتياعا قايتا ورالاتىنىنا ۇمىتتەنىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ماسك «امەريكا» اتتى جاڭا ساياسي پارتيا قۇرىلعانىن جاريالادى. ءوز كەزەگىندە ترامپ پارتيا قۇرعىسى كەلگەن يلون ماسكقا جاۋاپ بەردى.