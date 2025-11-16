ا ق ش پرەزيدەنتى لوندونداعى قىلمىستىڭ وسۋىنە شاھار مەرىن كىنالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ لوندون مەرى ساديك حاننىڭ ساياساتى ۇلى بريتانيا استاناسىنداعى قىلمىس جاعدايىنىڭ ناشارلاۋىنا اكەلدى دەپ مالىمدەدى، دەپ جازدى تاسس اگەنتتىگى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بريتاندىق GB News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ساديك حاندى سىناپ، ونىڭ ارەكەتسىزدىگى سالدارىنان لوندوندا قىلمىس دەڭگەيى جوعارى كۇيىندە قالىپ وتىرعانىن ايتتى.
مىنا سيتاتانىڭ اناعۇرلىم تۇسىنىكتى، ءدال اۋدارماسى:
- لوندوندا قىلمىس قانداي ەكەنىن قاراڭىزدار. مەنىڭ انام لوندوندى جاقسى كورەتىن. ول بۇل قالا تۋرالى ۇنەمى ايتىپ وتىراتىن. ول كەزدەگى لوندون قازىرگىسىنەن مۇلدە بولەك ەدى. بۇگىندە ادامداردى پىشاقتاپ نەمەسە ودان دا سوراقى ارەكەتتەرگە بارىپ جاتىر، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ سونداي-اق 2016 -جىلدان بەرى مەر قىزمەتىن اتقارىپ كەلە جاتقان حاننىڭ باسشىلىعىن قالانى داعدارىسقا اكەلدى دەپ باعالادى. ول حاندى «قىلمىسقا جول بەرەدى» دەپ سيپاتتاپ، لوندوندا، پاريجدەگىدەي، پوليتسيا بارا بەرمەيتىن اۋداندار بار ەكەنىن ايتتى.
