ا ق ش رەسەيدىڭ ساۋدا ارىپتەستەرىنە سانكسيا سالماق
استانا. قازاقپارات - ا ق ش رەسەيدىڭ مۇنايىن ساتىپ الىپ جاتقان ەلدەرگە قارسى ەكونوميكالىق قىسپاقتى كۇشەيتپەك.
قۇراما شتاتتار ءۇندىستانعا الدىڭعى باج سالىعىنا قوسىمشا 25 پايىز تاريف ەنگىزدى. پرەزيدەنت ترامپ مۇنداي شارا الداعى ۋاقىتتا قىتايعا قارسى قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. ۆاشينگتون مۇنى ۋكرايناداعى قارۋلى قاقتىعىستاردى توقتاتۋ ءۇشىن جاساپ وتىرمىز، - دەيدى.
بەيجىڭ اق ءۇي باسشىسىنىڭ مالىمدەمەسىنە قاتىستى بىردەن جاۋاپ قاتتى. قىتايدىڭ ا ق ش-تاعى ەلشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ليۋ پەنيۋي رەسەيمەن ساۋدا بايلانىسىن ۇزبەيتىنىن اڭعارتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قۇراما شتاتتاردىڭ ماسكەۋمەن ارا-قاتىناستى توقتاتۋعا ماجبۇرلەۋى قيسىنسىز.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون مەن نيۋ-دەلي ءالى كۇنگە دەيىن كەلىسىمگە كەلە الماعان. ا ق ش ءۇندى نارىعىنا تولىق قولجەتىمدى بولۋدى تالاپ ەتسە، ءۇندىستان ءوز تاۋارلارىنا سالىناتىن باج سالىعىنىڭ %15- دان اسپاۋىن قالايدى. اق ءۇيدىڭ دەرەگى بويىنشا بىلتىر ا ق ش ءۇندىستاننان 87 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن ساتىپ العان. ال نيۋ- دەلي امەريكادان 42 ميللياردتىڭ ءونىمىن يمپورتتادى.