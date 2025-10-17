ا ق ش-رەسەي سامميتى وتەدى
استانا. قازاقپارات - بۋداپەشت ا ق ش-رەسەي سامميتىن وتكىزۋگە دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت ترامپ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا تاقاۋدا ەكى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى باس قوسادى. سول كەزدەسۋدە سامميتتىڭ ناقتى ۋاقىتى مەن ورنى بەلگىلەنۋگە ءتيىس. كەشە اق ءۇي باسشىسى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. پرەزيدەنت ترامپ بۇل اڭگىمە ءىستىڭ العا باسقانى دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى. ءوزى وسى ارادا تاياۋ شىعىستا 8 سوعىستى توقتاتقانىن ايتىپ، ەندى 9- قاقتىعىستى رەتتەيتنىن جەتكىزدى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ قاتىناسى قيىن. ەكەۋى دە ءبىر-ءبىرىن جاقتىرمايدى. مۇنداي جاعدايدا كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋ وڭاي ەمەس. سوندىقتان ارقايسىسىمەن بولەك باس قوسامىز. جاناما كەلىسسوزدەر فورماتىندا وتكىزۋىمىز مۇمكىن. كەزدەسۋ ۆەنگريادا وتەدى. ونى ۆيكتور وربان قابىلدايدى. بۇل - ۋاقىتى كەلگەن ماڭىزدى كەزدەسۋ.
زەلەنسكي ا ق ش- تان اسكەري كومەك سۇراماق
بۇگىن پرەزيدەنت ترامپ ۋكراينا باسشىسىمەن اق ۇيدە كەزدەسۋگە ءتيىس. ۆلاديمير زەلەنسكي باسقوسۋعا ءبىر كۇن قالعاندا ا ق ش- قا باردى. رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا ول ۆاشينگتوننان قوسىمشا اسكەري كومەك سۇراۋعا نيەتتى. سونىڭ ىشىندە الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن زىمىراندار جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزەدى. الايدا ساراپشىلار ترامپتىڭ پۋتينمەن 2 ساعاتقا سوزىلعان اڭگىمەسىنەن كەيىن قۇراما شتاتتار بۇعان كەلىسۋى ەكىتالاي دەپ وتىر.
24.kz