    19:31, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش رەسەي مۇنايىنا شەكتەۋ ەنگىزدى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش قارجى مينيسترلىگى رەسەيدىڭ ەكى ءىرى مۇناي كومپانياسى - «روس نەفت» پەن «لۋكويلعا» سانكسيا سالدى.

    АҚШ Сенаты екі жоспарды да қолдамады
    Фото: Рүстем Кожыбаев/Kazinform

     ۆاشينگتون رەسەيدى ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋعا قۇلىقسىز دەپ ايىپتادى. سانكسيالار «روس نەفتتىڭ» 34 ەنشىلەس كومپانياسىنا دا اسەر ەتەدى. شەكتەۋ ءبىر اي ىشىندە كۇشىنە ەنەدى. سونداي-اق ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرىنىڭ بۋداپەشتتە ءوتۋى ءتيىس كەزدەسۋى بولمايدى.

    ساراپشىلار بۇل شەشىمدى رەسەي ەكونوميكاسىنا باعىتتالعان ەسكەرتۋ قادامى دەپ باعالادى. بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيا دا رەسەيلىك مۇناي الىپتارىنا 90 ءتۇرلى شەكتەۋ شاراسىن ەنگىزگەنىن مالىمدەگەن. 

     24.kz

    Бақытжол Кәкеш
