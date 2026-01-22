ا ق ش گرەنلانديانىڭ ءبىر بولىگىن اسكەري بازالار ءۇشىن باقىلاۋىنا الۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش دانيامەن بولاشاقتا جاسالۋى مۇمكىن كەلىسىم اياسىندا گرەنلانديا اۋماعىنىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىنە باقىلاۋ ورناتۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى تاسس حابارلادى.
The New York Times سىلتەمە جاساپ وتىرعان دەرەككوزدەرىنە سۇيەنسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ 21 -قاڭتاردا كەلىسىمنىڭ نەگىزى دايىندالىپ جاتقانى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن از ۋاقىت بۇرىن ناتو- عا مۇشە ەلدەردىڭ اسكەري شەنەۋنىكتەرى ىمىرالى نۇسقانى تالقىلاعان. ول بويىنشا دانيا ا ق ش- قا اسكەري بازالار ورنالاستىرۋ ءۇشىن گرەنلاند جەرىنىڭ شاعىن بولىكتەرىنە سۋۆەرەنيتەت بەرۋى مۇمكىن.
NYT- كە اتى- ءجونىن اتاماعان ءۇش دەرەككوز بۇل نۇسقانى ناتو- نىڭ باس حاتشىسى مارك ريۋتتە قولداعانىن ايتتى. ولار ۇسىنىلىپ وتىرعان سحەمانى ۇلى بريتانيانىڭ كيپردەگى، فورمالدى تۇردە ۇلى بريتانيانىڭ تەڭىز اسىپ جاتقان اۋماعى بولىپ سانالاتىن اسكەري بازالارىمەن سالىستىردى.
سونىمەن قاتار، بۇل يدەيا ترامپ جاريالاعان تۇجىرىمداماعا كىرە مە، جوق پا - ازىرگە بەلگىسىز، دەپ ناقتىلايدى NYT. ا ق ش پرەزيدەنتى «گرەنلاندياعا جانە جالپى اركتيكا ايماعىنا قاتىستى بولاشاق كەلىسىمنىڭ نەگىزى ازىرلەندى» دەپ مالىمدەگەنىمەن، ەگجەي- تەگجەيىن اشپاي، شارتتاردى كەيىنىرەك تۇسىندىرەتىنىن ايتقان.
ەسكە سالا كەتەيىك، گرەنلانديا - دانيا قۇرامىنداعى اۆتونومدى اۋماق. 1951 -جىلى ا ق ش پەن دانيا گرەنلانديانى قورعاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان، وعان سايكەس ا ق ش ناتو شەڭبەرىندەگى مىندەتتەمەلەردەن بولەك، ارالدى ىقتيمال اگرەسسيادان قورعاۋعا مىندەتتەنگەن.
بۇعان دەيىن ترامپ ناتو باس حاتشىسىمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن ە و- نىڭ سەگىز ەلىنە قاتىستى باج سالىعىن ەنگىزۋدى توقتاتقانىن حابارلاعان ەدى. بۇل مالىمدەمە داۆوستا جاسالدى، وندا ول گرەنلانديانىڭ ا ق ش ءۇشىن ۇلتتىق جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان قاجەت ەكەنىن ايتقان.