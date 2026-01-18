ا ق ش گرەنلاندياعا بايلانىستى ەۋروپا ەلدەرىنىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دانيا، نورۆەگيا، شۆەتسيا، فرانسيا، گەرمانيا، ۇلى بريتانيا، نيدەرلاندى جانە فينليانديانى قوسا العاندا، ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەردىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعى ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
مالىمدەمەدە كورسەتىلگەندەي، 2026 -جىلعى 1- اقپاننان باستاپ ا ق ش- قا جەتكىزىلەتىن بارلىق تاۋارلارعا %10 كولەمىندە تاريف سالىنادى، ال 2026 -جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ بۇل كورسەتكىش %25- عا دەيىن ۇلعايادى. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باج سالىعى «گرەنلانديانى تولىق ساتىپ الۋ جونىندە كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنگە دەيىن» كۇشىندە بولادى.
- ءبىز كوپتەگەن جىل بويى دانيانى، ەۋروپالىق وداقتىڭ بارلىق ەلىن جانە باسقالاردى ەشقانداي باج سالىعىن نەمەسە وزگە دە وتەماقى الماي- اق سۋبسيديالاپ كەلدىك. ەندى عاسىرلار وتكەن سوڭ، دانيانىڭ قارىزىن قايتارۋ ۋاقىتى كەلدى. الەمدىك بەيبىتشىلىك تاعدىرى تارازى باسىندا تۇر، — دەدى ترامپ.
ول ءوز تۇسىندا ا ق ش- تىڭ «بۇل ويىندى ويناي الاتىنىن ءارى وتە ءساتتى وينايتىنىن» اتاپ ءوتىپ، «بۇل قاسيەتتى جەرگە ەشكىم قول سۇقپايدى، ويتكەنى ماسەلە ا ق ش پەن بۇكىل الەمنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى» ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنت سونداي- اق ەۋروپا ەلدەرىنىڭ «بەلگىسىز ماقساتتارمەن گرەنلاندياعا بارا باستاعانىن»، بۇل ءوز كەزەگىندە «جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن قاۋىپتى جاعداي تۋىنداتاتىنىن» العا تارتتى.
— امەريكا قۇراما شتاتتارى ءبىز ءۇشىن كوپ تاۋەكەلگە بارعان دانيامەن جانە اتالعان ەلدەردىڭ كەز كەلگەنىمەن دەرەۋ كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە دايىن، — دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ.