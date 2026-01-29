ق ز
    20:30, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش قىتايعا مۇناي بويىنشا شارت قويدى

    استانا. قازاقپارات - «قىتاي ۆەنەسۋەلا مۇنايىن ساتىپ الا الادى، ءبىراق ساتىلىم نارىق تالابىنا ساي بولۋعا ءتيىس».

    АҚШ Венесуэла жағалауында тағы бір мұнай танкерін аңдуға алды
    Фото: Depositphotos.com/xyz fotos

    ا ق ش وسىنداي شارت قويدى. تالاپتى مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو سەناتتاعى تىڭداۋ كەزىندە جەتكىزگەن. بەيجىڭ بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا مۇنايىنىڭ باررەلىن جەڭىلدىكپەن 20 دوللارعا الىپ كەلگەن ەدى. ەندى بارلىق شارتتار وزگەرمەك. جالپى ا ق ش ۆەنەسۋەلا مۇنايىن ساتۋعا تولىق باقىلاۋ ەنگىزىپ جاتىر. ودان تۇسكەن قارجى ا ق ش بيلىگىنىڭ قاداعالاۋىمەن ارناۋلى شوتتارعا اۋدارىلىپ، مەملەكەت مۇقتاجدىقتارىنا جۇمسالماق.

    رۋبيونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي تومەن باعاعا ساۋدالانباۋى كەرەك. قىتاي بيلىگى ازىرگە ەشقانداي مالىمدەمە جاساعان جوق.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
