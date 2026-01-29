20:30, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش قىتايعا مۇناي بويىنشا شارت قويدى
استانا. قازاقپارات - «قىتاي ۆەنەسۋەلا مۇنايىن ساتىپ الا الادى، ءبىراق ساتىلىم نارىق تالابىنا ساي بولۋعا ءتيىس».
ا ق ش وسىنداي شارت قويدى. تالاپتى مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو سەناتتاعى تىڭداۋ كەزىندە جەتكىزگەن. بەيجىڭ بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا مۇنايىنىڭ باررەلىن جەڭىلدىكپەن 20 دوللارعا الىپ كەلگەن ەدى. ەندى بارلىق شارتتار وزگەرمەك. جالپى ا ق ش ۆەنەسۋەلا مۇنايىن ساتۋعا تولىق باقىلاۋ ەنگىزىپ جاتىر. ودان تۇسكەن قارجى ا ق ش بيلىگىنىڭ قاداعالاۋىمەن ارناۋلى شوتتارعا اۋدارىلىپ، مەملەكەت مۇقتاجدىقتارىنا جۇمسالماق.
رۋبيونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي تومەن باعاعا ساۋدالانباۋى كەرەك. قىتاي بيلىگى ازىرگە ەشقانداي مالىمدەمە جاساعان جوق.
24.kz