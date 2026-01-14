22:25, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش-قىتاي ساۋدا كەلىسىمنە قاۋىپ ءتونىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - يرانمەن بيزنەس جۇرگىزەتىن ەلدەردىڭ تاۋارلارىنا سالىناتىن %25 باج سالىعى ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا بىتىمىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ تۇر.
بۇل تۋرالى Bloomberg باسىلىمى حابارلادى. قىتاي تاراپى تاريفتەردى جاۋاپسىز قالدىرمايمىز دەپ ۋادە بەردى. باسىلىمنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، بەيجىڭگە جاڭا شەكتەۋلەر ەلەۋلى اسەر ەتەدى. ويتكەنى قىتاي يران مۇنايىنىڭ ءىرى ساتىپ الۋشىسى سانالادى. قوسىمشا باج سالىعى ەنگىزىلسە، قىتاي ا ق ش- قا تاۋار ەكسپورتتاۋ كەزىندە جانە يراننان شيكىزات جەتكىزۋ بارىسىندا قيىندىقتارعا تاپ بولۋى مۇمكىن. بىلتىر قازان ايىندا جاسالعان كەلىسىم ناتيجەسىندە قىتاي ونىمدەرىنە امەريكالىق تاريفتەر %10 - عا تومەندەگەن ەدى.
24.kz