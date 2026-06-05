ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى «كومىر باسەكەسى»: ترامپ تاعى دا مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش كومىر ونەركاسىبىنە قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن شامامەن 700 ميلليون دوللار بولەتىنىن جاريالادى، ونىڭ ىشىندە ەلەكتر ستانسيالارى مەن ەكسپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا قارجىلاندىرۋ بار، دەپ حابارلايدى FOX Business.
ترامپ پرەزيدەنتتەرگە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ماڭىزدى دەپ سانالاتىن سالالارعا كەڭ وكىلەتتىك بەرەتىن «قىرعي قاباق سوعىس» داۋىرىندەگى «قورعانىس ءوندىرىسى تۋرالى» زاڭىن ەل بويىنشا كومىر جوبالارىنا فەدەرالدىق قولداۋدى باعىتتاۋ جانە باتىس ۆيردجينيا، كەنتۋككي، سولتۇستىك كارولينا، ينديانا، تەننەسسي، اريزونا، اركانزاس، وكلاحوما، سولتۇستىك داكوتا جانە ۆيسكونسين شتاتتارىنداعى 13 كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن ەلەكتر ستانسياسىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن پايدالاناتىنىن مالىمدەدى.
- ەگەر ءسىز قىتايعا، كوپتەگەن تابىستى ەلدەرگە قاراساڭىز، ولاردىڭ كومىر پايدالانىپ جاتقانىن كورەسىز. ەگەر شىنىمەن ءساتسىز جوبالاردىڭ كەيبىرىنە قاراساڭىز، ولار ءسىزدى ويرانداتقانشا سوعىپ، سوعىپ جاتقان جەل ەنەرگياسىن پايدالانىپ جاتقانىن كورەسىز. ايتا كەتسەك، قىتاي وتكەن جىلى كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن 52 ەلەكتر ستانسياسى مەن ەكى جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالدى، - دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ.
قارجىلاندىرۋ پاكەتى قولدانىستاعى كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن 13 ەلەكتر ستانسياسىن جاڭعىرتۋعا 425 ميلليون دوللاردان استام قاراجات بولەدى. قوسىمشا 185 ميلليون دوللار الياسكا، مەريلەند جانە باتىس ۆيردجينياداعى كورپوراتيۆتىك كومىر ءوندىرۋ جوبالارىن بىرلەسىپ قارجىلاندىرۋعا، ال 75 ميلليون دوللار سولتۇستىك كاليفورنياداعى كوپتەن جوسپارلانعان West Gateway كومىر ەكسپورتتاۋ تەرمينالىن سالۋعا جۇمسالادى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى كومىردى ەنەرگەتيكا مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان باسىمدىق دەپ ساناپ، ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ جاساندى ينتەللەكت پەن دەرەكتەر ورتالىقتارىنىڭ دامۋىنا بايلانىستى ءوسىپ كەلە جاتقان ەنەرگياعا دەگەن سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن، سونداي-اق گەوساياسي قارسىلاستارمەن باسەكەلەسۋ ءۇشىن شەشۋشى مانگە يە بولاتىنىنا سەندىرىپ وتىر.