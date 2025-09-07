ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اتاۋى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قورعانىس مينيسترلىگىن اسكەري مينيسترلىك دەپ قايتا اتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
ترامپ قورعانىس مينيسترلىگىن «اسكەري مينيسترلىك» (Department of War) دەپ قايتا اتاۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل قازىرگى الەم احۋالىن ەسكەرە وتىرىپ، الدەقايدا ورىندى اتاۋ، - دەدى ترامپ اق ۇيدە جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋى كەزىندە جارلىققا قول قويۋ الدىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، پەنتاگون اتاۋىن وزگەرتۋ ماسەلەسى بىرنەشە اي بويى تالقىلانعان.
ءوز كەزەگىندە ترامپ «اسكەري مينيستر» دەپ اتاعان پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت قورعانىس مينيسترلىگى بولىپ وزگەرگەن كەزدەن بەرى (20-عاسىردىڭ ورتاسى) ا ق ش بىردە-ءبىر ءىرى سوعىستا جەڭىسكە جەتپەگەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇرىنعى اتاۋعا ورالۋ ۆەدومستۆوعا «ناقتى ءارى شەشىمدى كۇرەس جۇرگىزۋگە» مۇمكىندىك بەرىپ، «بىتپەيتىن قاقتىعىستاردىڭ» الدىن الۋعا سەپ بولادى.
- بۇل ۆەدومستۆو ەندى جەڭىلىپ قالماۋ ءۇشىن ەمەس، جەڭىس ءۇشىن سوعىسادى، - دەدى حەگسەت.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تا اسكەري مينيسترلىك 1789 -جىلدان 1947 -جىلعا دەيىن بولعان. 1947 -جىلى ول ۇلتتىق اسكەري ۆەدومستۆوعا اينالىپ، ال 1949 -جىلى قورعانىس مينيسترلىگى دەپ قايتا اتالعان.