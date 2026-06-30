ا ق ش قازاقستان ەكونوميكاسىنا 60 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەيىپ كەلەدى.
بيىلعى ءبىرىنشى توقساندا ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1 ميلليارد دوللاردان اسىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 10 پايىزعا ءوستى.
بۇل تۋرالى استانادا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلىندە «اتامەكەن» ۇ ك پ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات قارىمساقوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان بەرگى ەڭ ءىرى ينۆەستورلاردىڭ ءبىرى سانالادى. وسى ۋاقىتقا دەيىن امەريكالىق كومپانيالار ەل ەكونوميكاسىنا 60 ميلليارد دوللاردان استام تىكەلەي ينۆەستيتسيا قۇيعان.
- بيىل قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ ورناعانىنا 35 جىل تولىپ وتىر. وسى ۋاقىت ىشىندە امەريكا قۇراما شتاتتارى قازاقستان ەكونوميكاسىنا ەڭ كوپ ينۆەستيتسيا سالعان ەلدەردىڭ بىرىنە اينالدى. بۇگىندە امەريكالىق ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 60 ميلليارد دوللاردان استى. وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ا ق ش- قا ساپارى كەزىندە قۇنى 25 ميلليارد دوللاردان اساتىن ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. بۇل كەلىسىمدەر ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، IT، كولىك-لوگيستيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى ستراتەگيالىق سالالاردى قامتيدى، - دەدى مۇرات قارىمساقوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان جاڭا ەنەرگەتيكا باعىتتارىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى امەريكالىق كومپانيالارمەن ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى كەڭەيتۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان.
سونداي-اق ءىرى لوگيستيكالىق ورتالىقتار مەن حابتار سالۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل جوبالار ءوزارا ساۋدا كولەمىن ۇلعايتىپ، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلىنە Chevron، Shell ،Apple ،Mastercard ،Citi جانە باسقا دا حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
فورۋم اياسىندا «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى مەن ا ق ش ساۋدا پالاتاسى اراسىندا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ا ق ش سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى باعدارلامانى قابىلداعان ەدى.