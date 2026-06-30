ا ق ش قازاقستان بيزنەسىن قولداۋعا دايىن - دەبورا روبينسون
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى تالقىلاپ جاتىر. ا ق ش تاراپى امەريكالىق نارىققا شىعۋدى كوزدەگەن قازاقستاندىق كومپانيالارعا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
استانادا ءوتىپ جاتقان «قازاقستان-امەريكا» ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلىندە دەبورا روبينسون بۇعان دەيىنگى بيزنەس-ميسسيالاردا جاسالعان كەلىسىمدەر ەندى ناقتى جوبالارعا ۇلاسىپ جاتقانىن ايتتى.
- بۇعان دەيىنگى بيزنەس-ميسسيالاردا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر بۇگىندە ناقتى جوبالارعا جانە كومپانيالار اراسىنداعى جاڭا سەرىكتەستىككە اينالىپ جاتىر. بۇل ءبىزدىڭ ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىزدىڭ تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەدى دەبورا روبينسون.
ونىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق 5 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. بۇل 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا 3,5 ميلليارد دوللارعا كوپ.
- بۇل سانداردىڭ ءمانى زور. ولار جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا، تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا جانە ەكى ەل اراسىنداعى سەنىمنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى. قازاقستاندىق كومپانيالار ا ق ش نارىعىنا كوبىرەك قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ءبىز سول نارىققا شىعۋدى جوسپارلاعان نەمەسە ونداعى جۇمىسىن كەڭەيتكىسى كەلەتىن بيزنەسكە قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى ول.
دەبورا روبينسوننىڭ سوزىنشە، ەكى ەل الداعى ۋاقىتتا ەنەرگەتيكا، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت، كولىك-لوگيستيكا جانە ستراتەگيالىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىن دامىتۋ باعىتتارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا سەرىكتەستىككە قادام باسىپ جاتقانىن جازدىق.