KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش قازاقستان بيزنەسىن قولداۋعا دايىن - دەبورا روبينسون

    استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى تالقىلاپ جاتىر. ا ق ش تاراپى امەريكالىق نارىققا شىعۋدى كوزدەگەن قازاقستاندىق كومپانيالارعا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    Дебора Робинсон
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    استانادا ءوتىپ جاتقان «قازاقستان-امەريكا» ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلىندە دەبورا روبينسون بۇعان دەيىنگى بيزنەس-ميسسيالاردا جاسالعان كەلىسىمدەر ەندى ناقتى جوبالارعا ۇلاسىپ جاتقانىن ايتتى.

    - بۇعان دەيىنگى بيزنەس-ميسسيالاردا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر بۇگىندە ناقتى جوبالارعا جانە كومپانيالار اراسىنداعى جاڭا سەرىكتەستىككە اينالىپ جاتىر. بۇل ءبىزدىڭ ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىزدىڭ تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەدى دەبورا روبينسون.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق 5 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. بۇل 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا 3,5 ميلليارد دوللارعا كوپ.

    - بۇل سانداردىڭ ءمانى زور. ولار جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا، تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا جانە ەكى ەل اراسىنداعى سەنىمنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى. قازاقستاندىق كومپانيالار ا ق ش نارىعىنا كوبىرەك قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ءبىز سول نارىققا شىعۋدى جوسپارلاعان نەمەسە ونداعى جۇمىسىن كەڭەيتكىسى كەلەتىن بيزنەسكە قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى ول.

    دەبورا روبينسوننىڭ سوزىنشە، ەكى ەل الداعى ۋاقىتتا ەنەرگەتيكا، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت، كولىك-لوگيستيكا جانە ستراتەگيالىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىن دامىتۋ باعىتتارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا سەرىكتەستىككە قادام باسىپ جاتقانىن جازدىق.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور