ا ق ش قارجى مينيسترلىگى ك ق ك، تەڭىزشيەۆرويل جانە قاراشىعاناق بويىنشا سانكسيالاردى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش «روسنەفت» پەن «لۋكويل» كومپانيالارىنا قاتىستى ەنگىزىلگەن سانكسيالار اياسىنان كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىن، «تەڭىزشيەۆرويل» كومپانياسىن جانە قاراشىعاناق كەن ورنىن يگەرۋ جوباسىن شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى تاسس.
بۇل تۋرالى ا ق ش قارجى مينيسترلىگى جاريالاعان № 124B جالپى ليتسەنزياسىندا ايتىلعان.
قۇجات ك ق ك- نىڭ، «تەڭىزشيەۆرويلدىڭ» جانە قاراشىعاناق جوباسىنىڭ وپەراتسيالىق قىزمەتىنە بايلانىستى قىزمەتتەر كورسەتۋگە جانە باسقا دا ترانزاكسيالار جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرەدى. الايدا بۇل ليتسەنزيا اتالعان كومپانيالار مەن جوبالارداعى ۇلەستەردى ساتۋعا نەمەسە بەرۋگە قۇقىق بەرمەيدى.
12- قاراشادا قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق كەن ورنى بويىنشا سانكسيالاردى الىپ تاستاۋدى تالاپ ەتىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.
- ءبىز وسى باعىتتا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. قازاقستان ءتيىستى قۇجاتتاردى تاپسىردى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ا ق ش قارجى مينيسترلىگى «لۋكويل» مەن «روس نەفت» مۇناي كومپانيالارىن، سونداي-اق وسى كومپانيالاردىڭ 34 ەنشىلەس قۇرىلىمىن ا ق ش- تىڭ جاڭا سانكسيالار پاكەتى قاتارىنا ەنگىزگەن بولاتىن.