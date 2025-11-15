ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:10, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش قارجى مينيسترلىگى ك ق ك، تەڭىزشيەۆرويل جانە قاراشىعاناق بويىنشا سانكسيالاردى الىپ تاستادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش «روسنەفت» پەن «لۋكويل» كومپانيالارىنا قاتىستى ەنگىزىلگەن سانكسيالار اياسىنان كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىن، «تەڭىزشيەۆرويل» كومپانياسىن جانە قاراشىعاناق كەن ورنىن يگەرۋ جوباسىن شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    КҚК
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى ا ق ش قارجى مينيسترلىگى جاريالاعان № 124B جالپى ليتسەنزياسىندا ايتىلعان.

    قۇجات ك ق ك- نىڭ، «تەڭىزشيەۆرويلدىڭ» جانە قاراشىعاناق جوباسىنىڭ وپەراتسيالىق قىزمەتىنە بايلانىستى قىزمەتتەر كورسەتۋگە جانە باسقا دا ترانزاكسيالار جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرەدى. الايدا بۇل ليتسەنزيا اتالعان كومپانيالار مەن جوبالارداعى ۇلەستەردى ساتۋعا نەمەسە بەرۋگە قۇقىق بەرمەيدى.

    12- قاراشادا قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق كەن ورنى بويىنشا سانكسيالاردى الىپ تاستاۋدى تالاپ ەتىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.

    - ءبىز وسى باعىتتا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. قازاقستان ءتيىستى قۇجاتتاردى تاپسىردى، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن ا ق ش قارجى مينيسترلىگى «لۋكويل» مەن «روس نەفت» مۇناي كومپانيالارىن، سونداي-اق وسى كومپانيالاردىڭ 34 ەنشىلەس قۇرىلىمىن ا ق ش- تىڭ جاڭا سانكسيالار پاكەتى قاتارىنا ەنگىزگەن بولاتىن.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
