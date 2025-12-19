ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قىسىمىن كۇشەيتتى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلاعا كىرىپ-شىعىپ جاتقان مۇناي تانكەرلەرىنە شەكتەۋ ەنگىزگەنىن ايتتى. بۇل شارا ا ق ش سانكسيالارىنا ىلىككەن كەمەلەرگە قاتىستى. سونىمەن قاتار ول ۆەنەسۋەلا بيلىگىن شەتەلدىك تەرروريستىك ۇيىم دەپ تانىعانىن حابارلادى.
ەندى ايماقتاعى اسكەري باقىلاۋىن كۇشەيتپەك. ونسىز دا ا ق ش اسكەرى قىركۇيەك ايىنان بەرى كاريب تەڭىزىندەگى ەسىرتكى تاسىمالدايتىن كەمەلەرگە قارسى وپەراتسيالار جۇرگىزىپ كەلەدى. بۇعان اشىنعان ۆەنەسۋەلا بيلىگى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە امەريكانىڭ «ۇدەپ بارا جاتقان قىسىمىن» تالقىلاۋ ءۇشىن جينالىس وتكىزۋدى سۇراپ، ءوتىنىش جولدادى.
سونىمەن بىرگە ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا اسكەري اۋە بەلسەندىلىگىن ارتتىردى. ايماقتا ءتورت امەريكالىق اسكەري ۇشاق تىركەلگەن. ولاردىڭ ەكەۋى جويعىش ۇشاق بولسا، قالعان ەكەۋى راديوەلەكتروندى بارلاۋ جۇرگىزەتىن اۋە كەمەلەرى. قاۋىپسىزدىككە بايلانىستى ءبىرقاتار ەل ازاماتتىق ۇشاقتارعا ۆەنەسۋەلا ۇستىمەن ۇشپاۋعا كەڭەس بەردى. ا ق ش تاراپى اتالعان ارەكەتتەرگە قاتىستى ازىرگە رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
24.kz