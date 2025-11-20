ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ ەكى-ءۇش جىلدا بيلىكتەن كەتەم دەگەن ۇسىنىسىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش بيلىگى نيكولاس مادۋرونىڭ ەكى-ءۇش جىلدىق وتپەلى كەزەڭنەن كەيىن وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىلدامادى. ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسيا نۇسقالارىن قاراستىرىپ جاتىر، دەپ جازادى The New York Times.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ا ق ش- پەن بەيرەسمي كەلىسسوزدەر كەزىندە ەكى-ءۇش جىل ىشىندە وتستاۆكاعا كەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن، الايدا بۇل ۇسىنىستى ۆاشينگتون قابىلداماعان، دەپ حابارلايدى The New York Times گازەتى مەن AP اگەنتتىگى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ.
ۇسىنىسقا امەريكالىق ەنەرگەتيكالىق كومپانيالارعا ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي رەسۋرستارىنا قول جەتكىزۋ قۇقىعىن بەرۋ دە كىرەدى.
AP دەرەككوزىنە سايكەس، ۆەنەسۋەلالىق شەنەۋنىكتەر وتپەلى كەزەڭدە ۆيتسە-پرەزيدەنت دەلسي رودريگەس مەملەكەتتىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقارىپ، 2031 -جىلعا دەيىن وسى قىزمەتتە قالۋدى، ءبىراق قايتا سايلاۋعا تۇسپەۋدى ۇسىنعان.
ۆاشينگتون بۇل ۇسىنىستى قابىلداماعان، ويتكەنى ا ق ش مادۋرو ۇكىمەتىنىڭ لەگيتيمدىلىگىن مويىندامايدى جانە «مادۋرونىڭ بيلىكتى تاپسىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋىنىڭ كەز كەلگەن ءتۇرى اق ءۇي ءۇشىن قولايسىز» دەپ جازادى NYT.
The New York Times مالىمەتىنشە، ا ق ش اكىمشىلىگى ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسيانىڭ ءتۇرلى نۇسقالارىن قاراستىرىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە كاريب تەڭىزىندەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى اۋقىمدى ستراتەگيا اياسىندا ارنايى جاساق كۇشتەرىن پايدالانىپ، مادۋرونى تۇتقىنداۋ جوسپارى دا بار.
حابارلارعا قاراعاندا، اق ءۇي ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتىنە قىسىم كورسەتۋدىڭ سانكسيالاردى كۇشەيتۋ، ديپلوماتيالىق قادامدار جانە ايماقتاعى اسكەري قاتىسۋدى ارتتىرۋ سىندى ءتۇرلى تاسىلدەرىن قاراستىرىپ وتىر.
The New York Times دەرەككوزدەرى ترامپتىڭ و ب ب- نىڭ (سرۋ) ۆەنەسۋەلا اۋماعىندا جاسىرىن وپەراتسيالار جۇرگىزۋ جوسپارىن قۇپتاعانىن ايتادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
ونىڭ الدىندا ا ق ش- تىڭ ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمەلەرى كاريب تەڭىزى ايدىنىنا ەنگەنى حابارلانعان.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى