ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن تۇتقىنعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن سىياقى ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش بيلىگى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن سىياقى كولەمىن ەكى ەسە ارتتىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ۆاشينگتون ونىڭ سايلاۋداعى جەڭىسىن مويىندامادى، ال ا ق ش بيلىگى بۇعان دەيىن مادۋرونى ەسىرتكى ساۋداسى ءۇشىن ايىپتاعان بولاتىن.
- ادىلەت مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك دەپارتامەنت نيكولاس مادۋرونى قاماۋعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن 50 ميلليون دوللار سىياقى جاريالايدى، دەپ مالىمدەدى ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي. - ول الەمدەگى ەڭ ءىرى ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنىڭ ءبىرى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە قاۋىپ توندىرەدى.
كاراكاس ا ق ش بيلىگىنىڭ سوڭعى قادامىن «ايانىشتى ءارى كۇلكىلى» دەپ اتادى.
- وتانىمىزدىڭ ابىرويى ساتىلمايدى. ءبىز بۇل ورەسكەل ساياسي ۇگىت-ناسيحات وپەراتسياسىن قابىلدامايمىز، - دەپ جازدى ۆەنەسۋەلا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆان حيل پينتو Telegram جەلىسىندە.
بۇرىنعى 25 ميلليون دوللار كولەمىندەگى سىياقى قاڭتار ايىندا بەلگىلەنگەن بولاتىن، دەپ جازادى AFP.
بۇعان دەيىن ارگەنتينا سوتى ۆەنەسۋەلا باسشىسى مادۋرونى قاماۋعا الۋعا وردەر بەرگەنىن حابارلاعان ەدىك.