ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:02, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن تۇتقىنعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن سىياقى ۇسىنادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش بيلىگى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن سىياقى كولەمىن ەكى ەسە ارتتىردى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Венесуела президенті
    Фото: AFP

    ۆاشينگتون ونىڭ سايلاۋداعى جەڭىسىن مويىندامادى، ال ا ق ش بيلىگى بۇعان دەيىن مادۋرونى ەسىرتكى ساۋداسى ءۇشىن ايىپتاعان بولاتىن.

    - ادىلەت مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك دەپارتامەنت نيكولاس مادۋرونى قاماۋعا الۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن اقپارات ءۇشىن 50 ميلليون دوللار سىياقى جاريالايدى، دەپ مالىمدەدى ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي. - ول الەمدەگى ەڭ ءىرى ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنىڭ ءبىرى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە قاۋىپ توندىرەدى.

    كاراكاس ا ق ش بيلىگىنىڭ سوڭعى قادامىن «ايانىشتى ءارى كۇلكىلى» دەپ اتادى.

    - وتانىمىزدىڭ ابىرويى ساتىلمايدى. ءبىز بۇل ورەسكەل ساياسي ۇگىت-ناسيحات وپەراتسياسىن قابىلدامايمىز، - دەپ جازدى ۆەنەسۋەلا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆان حيل پينتو Telegram جەلىسىندە.

    بۇرىنعى 25 ميلليون دوللار كولەمىندەگى سىياقى قاڭتار ايىندا بەلگىلەنگەن بولاتىن، دەپ جازادى AFP. ‎

    بۇعان دەيىن ارگەنتينا سوتى ۆەنەسۋەلا باسشىسى مادۋرونى قاماۋعا الۋعا وردەر بەرگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
