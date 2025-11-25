16:57, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5
ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن لاڭكەس دەپ ايىپتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى لاڭكەس دەپ جاريالادى. رەسمي ۆاشينگتون «كارتەل دە لوس سولەس» ۇيىمىن ەكسترەميستىك توپ دەپ ەسەپتەيدى.
الايدا رەسمي كاراكاس مۇنى جوققا شىعارىپ وتىر. قازىر قۇراما شتاتتار ۆەنەسۋەلا ماڭىنا اسكەرىن شوعىرلاندىرۋدى كۇشەيتە تۇسكەن. ايماقتا 20-عا جۋىق كەمە مەن 15 مىڭ اسكەر تۇر. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قىسىم مادۋرونى بەيبىت جولمەن بيلىكتەن كەتۋگە ماجبۇرلەۋگە ءتيىس.
24.kz