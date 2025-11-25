ق ز
    16:57, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن لاڭكەس دەپ ايىپتادى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى لاڭكەس دەپ جاريالادى. رەسمي ۆاشينگتون «كارتەل دە لوس سولەس» ۇيىمىن ەكسترەميستىك توپ دەپ ەسەپتەيدى.

    Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы
    Фото: Kazinform /  ТАСС / cv.wikipedia.org

     الايدا رەسمي كاراكاس مۇنى جوققا شىعارىپ وتىر. قازىر قۇراما شتاتتار ۆەنەسۋەلا ماڭىنا اسكەرىن شوعىرلاندىرۋدى كۇشەيتە تۇسكەن. ايماقتا 20-عا جۋىق كەمە مەن 15 مىڭ اسكەر تۇر. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قىسىم مادۋرونى بەيبىت جولمەن بيلىكتەن كەتۋگە ماجبۇرلەۋگە ءتيىس.

     24.kz 

